Il tracciato della bretella che dovrà eliminare parte della tortuosità della ex ss 271 ( ora provinciale) che collega Matera all’area industriale di Jesce e a Santeramo in colle (Bari) si vede,



i mezzi movimento terra sbancano e scavano qua e là per adeguare la carreggiata e conduttori di veicoli, mezzi pesanti compresi, devono compiere una breve deviazione per raggiungere il sito produttivo interregionale. E questo è un dato positivo per il futuro dell’area e per la viabilità interregionale con tutto quello quello che potrà venire nelle relazione tra Puglia e Basilicata, province di Matera, Bari e Taranto in particolare, con la zona economica speciale e con il potenziamento del sistema dei collegamenti verso porti, aeroporti e linee ferroviarie. A cominciare dalla incompiuta Ferrandina-Matera- La Martella in direzione adriatica e al collegamento della Statale 7 Ferrandina- Matera ( c’è il progetto, ma non ancora il bando per ovvi motivi…) alla A 14 all’innesto con Gioia del Colle ( Bari). E’ opportuno che le due regioni e il comprensorio murgiano con enti e associazioni facciano fino in fondo la propria parte. L’adeguamento della ex statale 271, finanziato dalla Provincia di Matera e del quale abbiamo parlato in un servizio dell’agosto 2019 https://giornalemio.it/cronaca/la-provincia-di-matera-ammoderna-la-sp-271-per-jesce-e-per-il-tratto-pugliese/”/ impone le giuste interlocuzioni e relazioni. Attendiamo, magari proprio a Jesce, un tavolo di confronto permanente sulle cose da fare. Dopo le amministrative, naturalmente…