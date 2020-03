Pinuccio si trova a San Mauro Forte (in provincia di Matera), per mostrarci un pilone, la cui costruzione è terminata nel 2013, ma che mostra un pilone già in condizioni precarie, così come la strada che conduce proprio a quel ponte, la SP4…..

E’ iniziato così il servizio di Striscia la notizia andato in onda pochi minuti fa (10 Marzo 2020) e di cui avevamo preannunciato la messa in onda dalle pagine di questo blog (https://giornalemio.it/cronaca/san-mauro-forte-questa-sera-a-striscia-la-notizia-su-canale-5/).

A dire il vero anche agli occhi di noi profani, così come a quelli dell’inviato di Striscia, Pinuccio, quel pilone non ci sembra del tutto sicuro. Ma i tecnici della Provincia, a quanto pare, ne hanno escluso la pericolosità. Sta di fatto che una strada (utilizzata quotidianamente da almeno cinque Comuni) non può essere un pericolo per chi la percorre, soprattutto se, come hanno dichiarato i sindaci al microfono del TG Satirico di Mediaset potrebbero presentarsi emergenze improvvise da affrontare.

Nel servizio hanno preso parte, lo ricordiamo, sindaci di San Mauro Forte, Salandra, Cirigliano e Stigliano, paesi interessati in qualche modo dall’attraversamento della trasversale Cavonica. Assente il Sindaco di Garaguso, Franco Auletta, paese interessato ai lavori del cantiere Terna che ha contribuito, con il transito quotidiano dei mezzi pesanti, al peggioramento delle condizioni stradali.

Per chi ha perso la messa in onda del servizio o per quanti volessero rivederlo è possibile farlo cliccando al seguente link.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/un-pilone-che-desta-preoccupazione-in-basilicata_66494.shtml