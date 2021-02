Con la fattiva collaborazione fra il CineClub “Vittorio De Sica”-Cinite il Montecatini Short Film Festival (MISFF) – cui svolge ruolo attivo il Festival Tulipani Seta Nera (FTSN) – prende corpo il progetto: “Identità Italiane: Storie Memorie della Comunità”.

L’iniziativa si rivolge ai giovani studenti delle scuole superiori in un contesto multidisciplinare, al fine di fornire competenze trasversali di cinema e di salvaguardia del proprio territorio.Tale attività rientra nei progetti di formazione sui percorsi di Alternanza Scuola Lavoro/PCTO.

Il CineClub “De Sica” – presieduto da Armando Lostaglio – con il Festival Tulipani di Seta Nera – presieduto da Diego Righini – parteciperanno anche in alcune attività durante le “Conference & International Meeting”.

L’organizzazione generale è di Marcello Zeppi,il quale sovrintende le attività collaterali del Montecatini International Short Film Festival, che da diversi anni presiede. Quest’anno il Festival si terrà a Montecatini Terme dal 23 al 28 ottobre.

Il filo della memoria racconta, dunque, la nostra capacità di generare resilienza, senso di appartenenza e coesione sociale, qualità diventate strategiche anche per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e traghettare gli studenti in un enorme “Villagio Educante”.Ad insegnare “Critica Cinematografica” sono i docenti: Paola Dei, Psicologa dell’arte; Paola Tassone, Direttrice Artistica FTSN; Armando Lostaglio, Presidente del “De Sica” – Cinit; Catello Masullo, Presidente del Cinecircolo Romano.

Cultura cinematografica, innovazione digitale e audiovisivo: elementi utili per condurreil rinnovamento nel campo del lavoro, delle politiche sociali e per valorizzare le strategie sostenibili del territorio.Le ricadutesull’istruzione sono evidenti, con l’acquisizione di nuove competenze nella comunicazione e nella capacità di generare coesione sociale e territoriale.Gli studenti del Liceo “Coluccio Salutati” di Montecatini– Dirigente Graziano Magrini – hanno aderito al progetto conuna convinta partecipazione, insieme agli studenti del Liceo “Stellini” di Udine Dirigente Luca Stellutti. Nel contesto della iniziativa, cinquecento giovani faranno parte della Giuria Giovani, centoventi sono iscritti ai corsi di preparazione e produzione difilm, cortometraggi, audiovisivi creati con l’obbiettivo di familiarizzare con il linguaggio cinematografico. Un insieme articolato di attività culturali nell’ambito di una Academy, fatto di colori, suoni, luoghi, paesaggi, ambienti, testi, che diventano storie, racconti, visioni, sogni, realtà, opportunità. Registrare il presente indirizzando gli studenti ad osservare i luoghi frequentati con occhi nuovi cogliendo la bellezza, anche utilizzando lo smartphone in maniera creativa. Infine,i lavori prodotti dai giovani saranno mostrati durante il Montecatini International Short Film Festival.Una favorevole opportunità per i giovani che potranno misurarsi nel proprio talento, e che parteciperanno anche a conferenze internazionali, in collaborazione con le Associazioni culturali cinematografiche, Festival ben consolidati in Italia e all’estero, dal Portogallo alla Spagna, dalla Russia all’Ucraina.