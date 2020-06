Li’ è ” Sant Pit d chera vonn” e là ” Sant Pit d’ chessa vonn”, che per i materani veraci sono san Pietro Caveoso e San Pietro Barisano, e via via Malve, le Conche, via Lombardi, Sant’Agostino, la Civita con la Cattedrale o Chiesa Madre, collegate tra loro da scalinate, vicinati, orti-giardini, mentre i traini (i carretti) dei contadini percorrono – alle prime luci dell’alba- via Madonna delle Virtù per andare nei campi. Sono alcuni dei tanti scorci di vita degli antichi rioni di tufo che 30 anni fa Eustachio Rizzi realizzò con tanta passione da autodidatta, e maestria, pezzo dopo pezzo fino a ricostruire in 12 metri quadrati la Matera del passato. Simbolo di una civiltà millenaria dove fede e sacrifici, fame e gioia, segnarono la vita dei nostri padri, descritta da Carlo Levi nel suo ”Cristo si è fermato ad Eboli” come ”Capitale della Civiltà contadina”. Una fatica-capolavoro, realizzata in tre anni, che Rizzi chiamò ” I Sassi in miniatura” al civico di via Fiorentini n.82, nel Sasso Barisano. E oggi ospitati in un suggestivo ambiente ipogeo, ben illuminato e al quale si accede nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid 19, fanno bella mostra insieme ad altre pregevoli sculture tufacee che rappresentano monumenti e scorci del Piano e dei Sassi.



Un motivo in più, per i turisti, ma l’invito vale anche per i materani, per conoscere storia e sensazioni degli antichi rioni di tufo in un ambiente scolpito nel sottosuolo, sotto al livello stradale. Sotto quelle chianche usurate dal tempo che hanno visto passare muli, traini, auto, camion e persone. Sopratutto con la crescita del movimento turistico, interrotto dai limiti imposti dal confinamento domiciliare dall’epidemia da virus a corona. E prima di quella data, sopratutto nel 2019, come ci ricordano il signor Eustachio e i figli Piero, Enrico e Nunzia, i visitatori non hanno mancato di soffermarsi in quell’ambiente -laboratorio dove si ”respira” l’atmosfera del passato. Seguendo quel dedalo di viuzze ai bordi o sui tetti di tante case, costruite nelle trame dell’architettura al negativo che delimitano quegli ambienti unici chiamati ”lamioni” dove vivevano numerose le famiglie e con loro, in fondo, il fedele mulo ” Bellino” o ” Martino” e a volte qualche animale da cortile. Servizi igienici? Pochi. C’era ‘ U’ quondr”, il cantero, il vaso da notte da svuotare, per i bisogni corporali. L’acqua potabile si andava a riempire con anfore di terracotta alle sorgenti del torrente Gravina, ai grandi serbatoi o cisterne coibentate con coccio pesto ” palombari” , come quello voluto da mons Antonio Di Macco nel Sasso Caveoso e poi dalle fontane in ghisa e della prima rete idrica degli inizi del Novecento.



Storie che Eustachio Rizzi, oggi 84enne, conosce bene e ricorda anche chi ci abitava, ricordandone i soprannomi, in questa o quella zona dei rioni Sassi. Come una famiglia materana, che aveva una palazzina demolita alla fine degli anni Ottanta in piazza san Pietro Caveoso e che prima ancora aveva lì una abitazione più piccola con una conigliera. Per quanti poco alla volta stanno tornando nella ”Città dei Sassi” dopo il periodo di confinamento domiciliare causato dall’epidemia da virus a corona, che ha fermato la mobilità turistica, è una esperienza davvero unica poter apprezzare quella scultura di 12 metri quadrati e dal peso di 35 quintali che sono ”i Sassi in miniatura” .



E poi c’è quell’effetto presepe che colpisce e porta a ricordare ,nelle escursioni su e giù nel cuore antico di Matera quanto apprezzato, nei minimi particolari, soffermandosi davanti ai Sassi in miniatura. Tutto qui riporta al tufo, ai materiali poveri delle abitazioni di un tempo o ai manufatti ricordo apprezzati dai visitatori. E per rafforzare questo legame con la Matera del passato basta attraversare la strada e visitare l’antica Casa Grotta per ascoltare quell’antico ‘ C’era una volta…” che incantava i bambini quando genitori o nonni raccontavano le storie di un tempo davanti al focolare. A Eustachio, ex dipendente comunale, ora in pensione che quasi 40 anni fa comprò un immobile in via Fiorentini ”sognando” di fare qualcosa per il futuro dei suoi figli, va il merito di averci creduto tra speranze,sacrifici e soddisfazioni nei suoi Sassi patrimonio dell’Umanità. Un esempio per quanti continuano a credere nelle opportunità del turismo, nonostante il silenzio seguito all’anno da capitale europea della cultura 2019 e alla crisi in corso procurata dal covid 19. Lo abbiamo letto negli occhi di Eustachio Rizzi, di sua moglie Filomena Ruggieri e della sua famiglia , i giovani Piero, Enrico e Nunzia in particolare, e non dimentichiamo Renato e Francesco che stanno fuori, che hanno contribuito intorno ai Sassi in miniatura a costruire una pagina interessante e reale dell’offerta turistica materana.



Guardo i lavori di Eustachio Rizzi e il filo della memoria riprende a dipanarsi per le vie, le scale, i casali, i vicinati dei Sassi di Matera, quando la gente gli dava linfa.Tuffando lo sguardo sul plastico di un paese in miniatura, dove ritrovo le chiese, i luoghi dei giuochi, dove intravedo le luci che esaltano i volumi delle case, degli interni, dei camini, dei bugnati sulle balconate, sento che chi li ha vissuti come Rizzi, può, sul filo dell’anima plasmare i luoghi della nascita; le grotte dove risultano ancora evidenti i segni della morte, le iconografie dei “santi contadini”.Le opere di Rizzi sono dei messaggi di ottimismo, attraverso il suo lavoro si può rilevare che gli antichi rioni possono ancora rivivere; con la fantasia di chi li modella in tufo e cartapesta. Sagome di casali riproposti così come Rizzi li ha visti vivere, frammenti di un passato recente rimasti nella memoria, palpitanti. Rizzi scommette con i restauratori del momento, con quelli che sanno come si ricavava una volta, una scala-tetto, una cisterna; lui li ricostruisce nei minimi particolari, gli angoli più caratteristici del Caveoso e del Barisano, definisce esattamente i vicoli, i percorsi del mulo quando tornava alla stalla, colora le facciate come facevano gli abitanti il quindici di agosto, ogni anno dopo il raccolto, per ridare freschezza e vigore agli ambienti in attesa della stagione invernale, che li obbligava a rimanere chiusi attorno ad un braciere.Con umiltà, tra una pausa e l’altra della sua giornata di lavoro, Rizzi unisce il presente al passato nell’equilibrio di un costruire solido e popolare, una figurazione deformata accesa di colori , facendo convivere il ricordo con il desiderio di rivedere ritornare la vita nei “suoi” Sassi. Tramanda emozioni; la sua testimonianza sì estrinseca nel sovrapporre materiali poveri ricavando le irripetibili sensazioni di quei luoghi unici per la loro storia, per la loro architettura, ma. innanzi tutto per la storia dell’uomo.