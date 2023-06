Storia di donne. Cura e disabilità. Oltre all’ascolto servono i fatti

Ed è l’invito, senza tanti giri di parole,rivolto a Enti e Istituzioni che abbiamo sentito nella piazzetta del carro trionfale, per la interessante e partecipata iniziativa ” Storia di Donne” organizzata per la Festa della Bruna e il sostegno di Cloè su un tema di stretta attualità, ” La cura: sostantivo femminile plurale” . Un tema che fa riflettere sempre, soprattutto oggi che il diritto alla cura è negato a tanti, soprattutto alle fasce deboli, che chiedono una vita accettabile. Ma che devono fare i conti con una serie di barriere culturali, burocratiche, a volte di insensibilità, che si aggiungono alla difficoltà della malattia o della disabilità. A parlarne, nell’incontro moderato dalla collega Rossella Montemurro, Simona Bray, la psicologa Milena Mucci, Roberta Benedetto, Rosa Di Napoli, Rita Padula che con ruoli diversi, ma da protagoniste, fanno parte dell’associazione Aias di Melfi – Matera. Le donne ,che hanno nel loro Dna la sensibilità ad aiutare gli altri, ce la mettono tutta, in casa e fuori, accanto agli uomini, naturalmente. Ma per tutte e tutti il problema è il contesto, quella parte di società che dovrebbe mani alla coscienza e alla cassa. E ritorniamo alle ”barriere” di sempre a quell’ apertura nell’affrontare cura, riabilitazione, assistenza che deve fare i conti con la programmazione e su un principio costituzionale che ”tutti” hanno diritto alla cura. Questo sulla carta ,ma nella realtà si tagliano servizi e medicina del territorio e questo alimenta disagio, riduce le opportunità di vivere con dignità , di frequentare una palestra o di muoversi perchè un auto o una moto sono parcheggiate sul marciapiede. ”E anche per questo le donne – come ha ricordato la psicologa Milena Mucci- devono farsi sentire di più soprattutto all’esterno. Il problema è di contesto. Il nostro è un grido di rabbia che istituzioni, enti locali, devono raccogliere , per aiutare a risolvere quello che non va. Si parla da tanto di barriere architettoniche, ma nei fatti si muove poco”.



E poco,al momento, per quelle che sono le sue competenze, ha annunciato di poter fare l’assessore comunale alla mobilità urbana Giuseppe Digilio, rinviando al piano urbano per la mobilità sostenibile ( Pums) alcune iniziative. ” Senza risorse – ha detto Digilio- possiamo fare poco. Tocca alla Regione creare condizioni e garantire risorse per affrontare problemi, che finiscono con il penalizzare proprio chi è svantaggiato. Serve concretezza e per quanto possibile l’Amministrazione comunale farà la sua parte”. E un passo avanti sarebbe rimuovere le tanta barriere architettoniche diffuse su strade e marciapiedi, magari con la presenza periodica della Polizia Municipale a sanzionare e ad attivare la rimozione forzata dei veicoli, per quanti – ci ricordano due signore prima di andar via- impediscono a persone con problemi di mobilità di attraversare. Sicurezza per tutti, anche ripristinando le strisce dove sono comparse. E a Piccianello le attendiamo dalla scorsa estate…