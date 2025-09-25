Stop armi a Israele. A Grottaglie manifestazione per la Puglia

E il luogo scelto per sostenere iniziative per la pace e pro Palestina, sulle quali il governo italiano continua a mostrare comprensibile imbarazzo nonostante gran parte degli italiani sia contro il genocidio in corso a Gaza, è lo stabilimento Leonardo di Grottaglie ( Taranto). La città della ceramica che ospiterà prima la conferenza stampa e poi la manifestazione regionale di sabato per la pace e, soprattutto, per chiedere al Governo guidato da Giorgia Meloni di interrompere- attraverso l’industria Leonardo- la fornitura di armi a Israele. Ipotesi remota se non improbabile, ma che servirebbe a frenare il genocidio in corso ( perché di questo si tratta e con il silenzio o l’assenso del governo degli Stati Uniti) a Gaza e in Cisgiordania. Le sanzioni dell’Unione europea sono, nei fatti, pannicelli caldi di scarsa efficacia. Neè più nè meno come le 20 già comminate alla Russia di Putin per la guerra in Ucraina, che coinvolge Nato ed Europa. Stop al riarmo. Le priorità dell’Europa sono altre e poi c’è la nostra Costituzione che va difesa , rispettata e attuata.



INVITO CONFERENZA STAMPA

26 settembre ore 10:30

aula consiliare comune di Grottaglie

presentazione manifestazione regionale del 27 settembre

presso lo stabilimento Leonardo

per dire no alle politiche di riarmo

e basta armi a Israele

Si svolgerà venerdì 26 settembre p.v. alle ore 10:30, nell’aula consiliare de Comune di Grottaglie, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione regionale pro Palestina di sabato 27.

Organizzata dal Coordinamento permanente “Grottaglie per la Palestina”, l’iniziativa di sabato vedrà la partecipazione di associazioni, organizzazioni, coordinamenti, scolaresche e singoli individui provenienti da tutta la Puglia, che muovendo uniti in corteo dalla città delle ceramiche, giungeranno alle porte dello stabilimento Leonardo, per dire No alle politiche di riarmo, alle spese militari e all’invio di armi ad Israele.



Leonardo SpA, come documentato dalla relatrice speciale ONU Francesca Albanese, è fra i principali partners del governo di Israele. Di fronte al massacro quotidiano di bambini, donne e uomini civili e disarmati è imperativo che la società civile ed i lavoratori – insieme – si mobilitino per fermare i piani genocidari dei criminali di guerra israeliani, interrompendo qualsiasi collaborazione economica, politica e militare con il governo di Netanyhau.

Il combinato disposto delle politiche di riarmo europee unite all’aumento delle spese militari dei paesi aderenti alla NATO, inoltre, stanno procurando profitti miliardari alle imprese di armamenti, in preparazione di ulteriori devastanti conflitti dentro una nuova spartizione del mondo ad opera delle superpotenze. Mentre la sanità è al collasso, i lavoratori non sono più in grado di pagare gli affitti, l’età pensionabile diventa sempre più lontana, i governi si indebitano con le banche per comprare armi.



È tempo che cittadini e lavoratori si oppongano con forza alle politiche delle attuali classi dirigenti.

La crisi produttiva dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, dovuta alle scelte del management, è stata fatta pagare alle lavoratrici e lavoratori con anni di cassa integrazione. Diciamo basta!

Per Leonardo vogliamo investimenti sulle produzioni nel settore civile, a partire da quello aeronautico, che assicurino occupazione e sviluppo sul nostro territorio e che non sia sporco del sangue degli innocenti.

Bisogna rilanciare il settore civile, gli investimenti a sostegno del diritto all’abitare, alla salute, all’istruzione e al lavoro.

Coordinamento permanente

Grottaglie per la Palestina