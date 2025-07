Stop all’esproprio che avrebbe causato la chiusura dell’Azienda agricola Montemurro

E’ con un post sul profilo social che viene data dagli interessati la bella notizia: “Bongiorno Amici di Podus – mangio dunque sono!!!! Oggi abbiamo una bella bella bella notizia da condividere!!!!!! 🍀🍀🍀🥳Finalmente, dopo 3 anni, siamo riusciti ad ottenere l’annullamento da Regione Basilicata delle due autorizzazioni all’esproprio per “pubblica utilita” che avrebbe causato la chiusura della Nostra Storica @aziendaagricolamontemurro 💚💚💚……sappiamo che questa è solo una battaglia e che la guerra è ancora lunga…..ma oggi è giusto essere grati e gioire!!!!! Abbiamo recuperato un pò di speranza ed entusiasmo!!!! Grazie di cuore a tutti quelli che hanno dato voce alla nostra storia: Grazie @Basilicata24 per aver raccontato la nostra vicenda quando nessuno ci ascoltava, grazie a Cecilia Bacci di @Indovina Chi Viene A Cena per aver divinamente diffuso la nostra storia a livello nazionale, grazie a Antonella Ciervo @franco.martina.7 Luigi Di Lauro, @guidotortorelli per aver dato risalto alla notizia a livello locale……e ovviamente grazie allo staff di Podus, a tutti gli amici, parenti, conoscenti che hanno condiviso con noi questo assurdo percorso!!!!!!! Ad Maiora!!!!” Come viene ricordato, il nostro Franco Martina si è occupato in diverse occasioni di questa vicenda che oppone Paolo e Francesco Montemurro di Matera alla Regione Basilicata, dopo l’autorizzazione del 2023 all’esproprio della loro azienda agricola nel territorio di Grottole ( Matera) per la realizzazione di investimenti privati nel settore dell’energia alternativa. Bene. Speriamo che sia la svolta per una definitiva positiva conclusione di questa incredibile storia di ordinaria follia del nostro Belpaese.

