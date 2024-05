Stop al South Italy Blues Connection 2024 a Matera. Una sconfitta per tutti

Il non aver trovato sul sito ufficiale del South Italy Blues Connection nessuna locandina e nemmeno due righe, sull’appuntamento che musicisti e appassionati italiani e stranieri erano abituati a fare, da 12 anni a Matera, in Casa Cava ha destato non poche perplessità. E l’interrogativo su cosa stiano facendo Rosario Claps e Donato Corbo,musicisti e organizzatori dell’Associazione Musicale Blue Cat Blues, è stato soddisfatto da una risposta secca, a malincuore. ” Quest’anno il Sibc non si fa. Non ci sono le condizioni…” Visto anche come è finita con il bando eventi della passata edizione. Nessun contributo e il giudizio da lasciar cadere le braccia che la manifestazione è di ”scarsa attrattiva culturale”. Un paradosso, visto che lo scorso anno si sono esibiti, tra i tanti gruppi italiani e stranieri, anche il chitarrista pomaricano Claudio Tristano , vincitore del concorso internazionale indetto dalla Guitar Center’s On Stage ,seguito da leggenda della musica country americana e mondiale, Vince Gill, che seguì in tournèe.



E a scorrere la scaletta delle 12 precedenti edizioni si sono avvicendati gruppi e musicisti di successo, anche materani e potentini,esordienti che hanno strada, che abbiamo apprezzato in tante jam session. ”Cultura” blues di livello e non solo a quattro stelle…per quanti apprezzano il genere e hanno assistito con passione e competenza alla maratona di concerto in casa, come ha fatto lo scorso – immortalato in una foto- il consigliere comunale Gianfranco Losignore, che si è esibito alle tastiere. https://giornalemio.it/eventi/blues-col-botto-in-casa-cava-con-claudio-tristano-e-lesordio-del-piccolo-mattia-corbo/ .

Quest’anno, pertanto, l’appuntamento di giugno è saltato .Come è accaduto, per altri motivi, per i concerti estivi del Sonic Park alla Cava del Sole. E’ un pericoloso segnale di arretramento dell’offerta musicale, che per Matera deve essere varia e di qualità e il Sibc lo è. E questo denota, ancora una volta, che il Comune di Matera deve affidarsi a una direzione artistica qualificata nelle scelte riconoscendo, introiti della tassa di soggiorno a parte o di altra programmazione, un giusto sostegno. Non sappiamo se gli organizzatori del South Italy Blues Connection ci ripenseranno, magari più avanti, chissà a settembre o quando sarà possibile. E’ auspicabile. Ma Matera deve interrogarsi sul venir meno di energie, proposte di privati che hanno fatto promozione, rete, turismo. Ricordiamo,in proposito, l’addio nel 2022 del Women’ fiction festival, il festival internazionale dell’editoria al femminile, e il rammarico che è rimasto da parte di quanti e quante hanno contribuito a quel successo. Serve una sterzata, anche per evitare le polemiche ricorrenti di come si spendono i soldi e con quali ritorni, dell’offerta culturale e degli eventi, in genere nella città dei Sassi, come accade a fine anno o a Carnevale. Si investa in qualità e lungimiranza. Riflessione necessaria. Altrimenti perderemo altre opportunità…