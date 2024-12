Stop al genocidio in Palestina, dalla manifestazione a Matera

Stop al genocidio, Palestina libera…sono gli slogan che si sono levati dal corteo che si è snodato dietro una enorme bandiera palestinese, questa mattina in una Matera affollata di gruppi di turisti. La manifestazione è stata infatti indetta a conclusione della campagna “Una Bandiera per la Palestina” (promossa dal Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico), dal Comitato per la Pace di Matera e da numerose associazioni territoriali. Il corteo è partito da Piazzetta Pascoli ed ha raggiunto Piazza Vittorio Veneto.

Qui dinanzi alla Fontana Ferdinantea e alla enorme bandiera vi sono stati numerosi interventi tra cui quello di Mohammad Afaneh, presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, che ha ripercorso la storia della questione palestinese, sottolinenando che non è certamente una guerra tra religioni (la Palestina, ovvero la Terra Santa è la culle di tutte e tre le religioni monoteiste) ma una guerra di conquista e cancellazione delle popolazioni indigene (come accaduto in America, Canada, Australia….) e per il controllo di una zona ritenuta strategica. Uno sterminio che non è iniziato certo il 7 ottobre 2023. Quindi l’appello al rispetto dei diritti umani e a fermare le violenze in corso. Nel video che segue l’intervento integrale, preceduto da quello dalla rappresentante del Circolo Antonio Infantino di Tricarico, Camilla Tedesco. A seguire numerose testimonianze della varie sigle che hanno aderito e di singoli cittadini presenti: Chiara Saponaro (Comitato per la Pace di Matera), Michela Carmentano (Cgil), Vincenzo Ritunnano (Rofondazione Comunista), Carmela Lapadula (ANPI), Francesca Todesca (Progetto Plume)…..