Stop ai telefonini. Con zio Ludovico al gioco per “Testarlo…”

Piu appelli, sostenuti da applicazioni pratiche, per distogliere bambini, ragazzi e adulti da tv, telefonini e piattaforme digitali e meglio saranno il presente e il futuro delle comunità, recuperando quella dimensione di convivenza sociale di creatività che stiamo perdendo. E la scuola e il freddo tepore domestico, per vari motivi, ce ne danno la conferma quotidiana. Quella ”Lumaca” di zio Ludovico che pedala quanto basta da una piazza, a un porticato a un giardino per fare giocare tutti ha portato in questo fine settimana a Matera, sabato 27 aprile in piazza Vittorio Veneto fino alle 23.00, e domenica 28 dalle 11.00 alle 20.00 , la voglia di giocare come un tempo de ” I giochi di testarlo” fatti di legno e in grado di coinvolgere tutti. E, a proposito di legno, materiale povero e sempre disponibile, ricordiamo di aver giocato negli anni Sessanta alla lippa ( u’ pucc(i)l), con il carretto e il monopattino costruiti con assi di legno inchiodati e cuscinetti a sfera messi da parte e a bagno nella nafta dai meccanici del quartiere, con spade e fucili rudimentali, a costruzioni di casette, camioncini con ruote di tappi di sughero e a giochi da tavolo che si ispiravano lontanamente al domino. Bastavano i residui di pastelli a cera per avere tessere di tanti colori sui quali finivano lettere e disegno, che aprivano a giochi di fantasia. Erano tutti testati sul campo e con zio Ludovico e il legno riciclato potete ”testarlo” anche voi. Ma lasciate a casa il telefonino, quantomeno, spegnetelo…