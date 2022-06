Stop ai ”parcheggi” di prossimità… intorno al Comune

Chiamiamoli così. Spazi non segnati nè da strisce blu e nè bianche, che fino a qualche settimana fa consentivano di lasciare l’auto lungo la strada di accesso al Municipio di Matera, a ridosso del ”rondò” di via Ugo La Malfa , o all’uscita del parcheggio per i dipendenti comunali. Ora non è più possibile con il ripristino di una sbarra,l’ attivazione di telecamere e cordoli centrali che ”fisicamente” impediscono di parcheggiare sul piazzale del Comune. Del resto in quel punto si creavano intasamenti e una ”regolarizzazione” era opportuna. .Archetti dissuasori sono stati installati all’uscita del parcheggio. Si paga e basta. La tariffa oraria è di 0,50 euro.



Qualcosa, e giriamo la segnalazione all’assessore alla Mobilità Michelangelo Ferrara e al comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo, va fatto per garantire l’accesso alle colonnine di ricarica ai possessori di veicoli elettrici. A volte quegli spazi sono occupati da veicoli a trazione ”tradizionale” o parcheggiati male, che impediscono l’accesso alla presa di corrente. E con quello che costa oggi l’energia e i tempi lunghi di ricarica non sarebbe male, aldilà delle APP poco consultate per gli arcinoti problemi di comunicazione, collocare su paline e colonnine un elenco dei punti di ricarica: nei parcheggi (piazzale del Comune compreso) o per strada.