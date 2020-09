Al Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, che non si tocca al pari della Asm nonostante subdoli disegni di inclusione regionale, lavorano eccome e i risultati si vedono sul campo per rendere sicure le aree produttive e le attività degli operatori economici. Ne è la conferma l’attivazione del sistema di controllo centralizzato, implementato nella sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera, con due varchi agli ingressi dell’area industriale di Jesce e una rete di monitoraggio con le dieci telecamere . Un investimento programmato per tempo,con il progetto Security, finanziato con il Pon legalità 2014-2020Sicurezza per un importo di 102.273,12 euro. I lavori, affidati a gennaio 2020, sono stare realizzate dalla AMT srl di Bari. Il sistema di allarme è collegato con Prefettura di Matera e Questura di Matera e questo rafforzare attività di monitoraggio e di eventuali interventi nel caso malintenzionati dovessero ”forzare” il blocco.



Del resto – come ha ricordato l’amministratore unico del Consorzio avv.Rocco Fuina- Jesce è un’area produttiva strategica,che abbraccia una stretta viabilità interregionale e questo ha favorito il verificarsi di furti. Con il sistema di sicurezza abbiamo dato una risposta concreta e innovativa a una precisa richiesta delle imprese. Naturalmente esporteremo questo modello, con gradualità, anche in altre aree di pertinenza del Consorzio come La Martella e la Valbasento”. Un sistema di accesso all’area che coinvolge le imprese, dipendenti e fornitori con badge per esempio che consentiranno l’accesso a Jesce solo agli autorizzati. Ai varchi telecamere e pilot a scomparsa. Il resto lo faranno le telecamere di nuova generazione ad alta definizione per contrastare il fenomeno dei furti.



Imprenditori soddisfatti e pronti a interloquire con dirigente e tecnici del Consorzio per perfezionare gli aspetti organizzativi. Soddisfatti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno presenziato al taglio del nastro, il direttore e il presidente di Confapi Matera, Vito Gaudiano e Massimo De Salvo, il vice presidente e il responsabile area imprese di Confindustria Basilicata, Antonio Braia. E un’area produttiva messa in sicurezza è un motivo in più per investire da queste parti, anche in funzione della zona economica speciale (Zes) Porto di Taranto retroporto di Basilicata che ha la sua interlocuzione immediata e naturale proprio nelle aree produttive della provincia di Matera. Si parte da qui, dai progetti e dalla strutture che ci sono, e non certo da quelle remote della perimetrazione regionale ”a macchia di leopardo” . Argomento sul quale servono concretezza e chiarezza. Ecco perchè il Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera non si tocca…