Piaccia o no ma innovazione e tecnologia avanzano (nonostante i limiti della banda larga o dei software di gestione) e tanti servizi della Pubblica Amministrazione stanno passando nella dimensione digitale, con l’obiettivo di ridurre tempi, sprechi e tenere ”dentro” tante funzioni come sta facendo la APP io. E a breve il Comune di Matera, come ha annunciato l’assessore alla Innovazione Alberto Acito, dovrebbe essere il primo in Basilicata a farne parte.



Il primo tassello riguarda l’accesso da casa se da computer o in strada, auto o dove vi pare, con il telefonino ai servizi anagrafici per richiedere un certificato. Si tratta dell’ attivazione digitale con una APPlicazione scaricabile sul telefonino o con accesso dal portale web dell’Amministrazione per fruire del servizio di certificazione anagrafica on line attraverso la piattaforma SmartANPR. Lo ha annunciato l’assessore alla innovazione Alberto Acito, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato , il sindaco Domenico Bennardi , Vito Vitullo referente servizi anagrafici dell’Ente e Giuseppe Carratta per la società di servizi locali Matera Digitale.



”Il servizio- è stato detto nel corso della conferenza stampa- consente , oltre a evitare code agli sportelli e di risparmiare tempo, accedere in maniera sicura con Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o Carta di identità elettronica (Cie) al rilascio di certificati in bollo o con esenzione a cittadini e componenti del nucleo anagrafico” . La fruizione del servizio è favorito anche con modalità esplicativa tutorial. Naturalmente si farà qualcosa per invitare quanti, per abitudini, pigrizia o per altri motivi sono abituati a recarsi in Comune e fare la fila per ottenere un certificato, magari sensibilizzando caf, patronati e altri luoghi intermedi di contatto tra cittadini e Amministrazione.



L’assessore Acito ha aggiunto che l’iniziativa costituisce un primo passo del percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi, che coinvolgeranno altri settori, il riallestimento del sito web, la fruizione degli open data e l’inserimento nella APP io nazionale. Novità anche per il settore turistico con il sindaco Domenico Bennardi, pronto ad attivare l’innovazione anche per la rilevazione dei flussi turistici e di altri dati legati a quel settore. Previsto anche l’attivazione di totem digitali dei servizi, uno dei quali sarà collocato anche all’aeroporto di Bari. E questo porrà Matera all’avanguardia con la Puglia e, in particolare, con Bari. Del resto il capoluogo pugliese è il nostro hub dei trasporti e per altri servizi. Due totem da attivare, ma non è escluso che si possa fare di più…”5G” a parte.