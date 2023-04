Stili di vita e legalità. La Polizia incontra i ragazzi del Liceo ‘’Duni’’

Parlarne non può che fare bene e magari dubbi, paure, perplessità, possono essere fugati con un fuoco di fila di domande, raccontando storie, episodi diretti o vissute in quel mondo ricco di spunti, ma anche di modelli negativi che vengono dai social o su temi come alcolismo, bullismo che hanno accresciuto il disagio sociale. L’assemblea dei ragazzi del liceo classico “Duni’’ di Matera con il giovane commissario della Polizia di Stato, Valerio Tornese, è stata anche questo e la mattinata trascorsa insieme ha arricchito un po’ tutti. Una bella lezione di vita, che ha rafforzato il rapporto tra Polizia e giovani, che hanno un motivo in più per rivolgersi alle donne e uomini della Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Matera incontra gli studenti del Liceo classico Duni

Gli studenti del Liceo classico “E. Duni” di Matera hanno incontrato questa mattina, nel corso dell’assemblea d’istituto svoltasi presso la sala congressi della Casa di Sant’Anna in questa via Lanera, il Commissario della Polizia di Stato Valerio Tornese.

L’incontro, realizzato su iniziativa del Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Di Franco, rientra negli incontri che la Polizia di Stato tiene nelle scuole per promuovere la cultura della legalità.

I quasi 400 ragazzi e ragazze, di tutte le classi del liceo, hanno dialogato con il Funzionario della Questura di Matera sui temi dell’importanza del rispetto delle regole, del contrasto ai fenomeni di illegalità e degli illeciti amministrativi più comuni che i giovani corrono il rischio di commettere, spesso inconsapevolmente.

Il confronto si è spostato poi sui pericoli derivanti dall’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, in particolare delle cosiddette droghe leggere.

L’incontro con gli studenti, che hanno mostrato grande interesse raccontando alcune loro esperienze e rivolgendo numerose domande, ha avuto anche l’obiettivo di accrescere la vicinanza delle Istituzioni ai giovani cittadini e di favorire, stimolando la loro curiosità, il dialogo con i diversi enti impegnati nell’educazione delle nuove generazioni.