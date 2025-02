Stigliano (MT) “Amarcord” il carro allegorico per i 40 anni del carnevale

Si chiamerà “AMARCORD” il carro allegorico che sfilerà, Sabato 1 Marzo per le vie del centro di Stigliano (MT). Non poteva esserci tema migliore da dedicare ad un appuntamento che ritorna dopo cinque anni e con l’intento preciso di ridare colore ad una tappa importante: 40 anni del carnevale stiglianese. Per anni, il carnevale ha rappresentato per l’intero centro della collina materana e per la Basilicata, un appuntamento di grande rilievo che riusciva a coinvolgere l’intera collettività oltre ad essere richiamo turistico importante.

Per celebrare, dunque, questo compleanno e non disperdere le competenze acquisite per la lavorazione della cartapesta, un gruppo di giovani del posto, con il sostegno dell’Associazione CEA, ha deciso di costruire un carro celebrativo chiamato, per l’appunto, “AMARCORD”, rivisitando in chiave moderna il primo carro che sfilò nell’edizione del 1985, la rappresentazione più autentica del carnevale di Stigliano ovvero il pagliaccio con il fiasco del vino. Un corposo gruppo ha potuto cimentarsi nelle tecniche di modellamento della cartapesta.

Tra loro, Rocco Schettino e Michele Cascino, Vincenzo Viggiano, Francesco Vasti, Giuseppe e Nicola Ungolo, Antonio Palermo, Luca Iannicella, Antonio Tornaquindici, Vito Colucci, Marco Fornabaio, che si sono detti entusiasti dell’iniziativa che ha permesso loro di cimentarsi in un progetto recuperando la tradizione in un clima cordiale e propositivo. Il carro farà la sua prima apparizione sabato 1 Marzo alle 17:30 mentre il corso sarà animato da musica e spettacoli teatrali e principalmente dalle coreografie realizzate dalle ragazze che da giorni stanno provando i vari balletti. La sfilata si ripeterà anche domenica, 2 Marzo e martedì grasso, 4 marzo, con “la morte” di carnevale e l’incendio di “Ca Zemm’r”, fantoccio della tradizione popolare.