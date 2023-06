Stigliano: alla festa di Sant’Antonio c’è Gianni Celeste…neomelodico poco celestiale

Tempo di feste patronali, dove al sacro si aggiunge -spesso in modo preponderante anche sotto il profilo economico- il profano del “cantante” che si ingaggia per esibirsi, prima dei fuochi d’artificio finali. A Stigliano sono in corso i preparativi per la ricorrenza di Sant’Antonio fissata, come ogni anno, il 13 di questo mese. Ed è proprio sulla scelta dell’artista musicale che il “Comitato feste” sembra essere scivolato, avendo optato per un esponente del filone “neomelodico“, settore più volte al centro di polemiche a causa di diversi suoi interpreti considerati vicini ad ambienti poco raccomandabili e veri e propri “menestrelli” della delinquenza organizzata. In prima battuta era stata presa in considerazione la scelta di Daniele De Martino, noto per canzoni come “Si ‘nu pentito”, nel cui testo ci sono riferimenti espliciti alla camorra e offese contro i collaboratori di giustizia (“Un vecchio amico te lo dice col cuore che sei infame e non vali più niente. Sei un pentito, ci hai tradito, non vali niente, sei lo scuorno della gente.” E, ancora, “quanti nomi che stanno scrivendo, i mandati di cattura già stanno partendo”, fino alla minaccia: “non ti scordare, che pure tra 100 anni ti posso trovare“). Proposta bocciata in quando già noto alle autorità ecclesiastiche, con una direttiva del Vescovo di Tricarico ai parroci che invitava a non considerarlo per i testi inneggianti ad una cultura mafiosa. Successivamente, non essendoci alcuna controindicazione simile da parte della diocesi, il parroco Don Gaetano Grippo ha acconsentito alla proposta di Giovanni Celeste, stesso genere, con cui è stato stipulato regolare contratto. Eppure, bastava fare una rapida ricerca su internet per rendersi conto che trattavasi di stesso humus, con testi similari tra cui la famosissima “Nu latitante“, in cui si canta la struggente sofferenza di un boss costretto alla latitanza che non può restare con la famiglia. Cosa che è emersa quando, sempre il parroco, ha chiesto lumi, opportunamente, a Libera Basilicata. Ma oramai “il contratto è tratto” e sarebbe oneroso recedervi per cui Don Gaetano ha optato per una richiesta dei testi dei brani posti in scaletta, per esaminarne i contenuti e -immaginiamo- per chiederne la eliminazione di quelli più espliciti. Nel dubbio, come ha scritto in una nota indirizzata alle autorità, “a nome dell’intero Consiglio pastorale parrocchiale” lui si dissocia “formalmente e radicalmente dai testi delle canzoni che eventualmente presentassero contenuti inneggianti ad una cultura mafiosa“. Insomma, che Sant’Antonio la mandi buona. Ma è doveroso sottolineare la decisione da parte di Don Gaetano Grippo e del consiglio pastorale di Stigliano di avere scelto di affrontare a viso aperto e con determinazione una vicenda strettamente connessa alla cultura della legalità, a non averla bypassata, pur nella stretta imbarazzante tempistica a ridosso dell’evento.

Sulla vicenda registriamo il seguente commento del Coordinamento Regionale Libera Basilicata, leggibile sul profilo facebook dell’associazione: “Comincia l’estate e proliferano giustamente feste di piazza di varia natura, molte delle quali collegate alle celebrazioni dei Patroni di comuni grandi e piccoli.

Apprendiamo che per la festa di Sant’Antonio del prossimo 13 giugno a Stigliano dovrebbe arrivare Gianni Celeste. Lo apprendiamo direttamente dal parroco di Stigliano, don Gaetano, che ha condiviso con Libera Basilicata la preoccupazione per questa scelta (dopo, sappiamo, aver scartato l’ipotesi Daniele De Martino).

Gianni Celeste, attualmente, non dovrebbe essere interessato da alcun provvedimento di carattere giudiziario. Ma questo basta? No. Il neomelodico, tornato alla ribalta con un brano di anni fa diventato un vero e proprio tormentone, non è così poi tanto distante da usi e costumi di altri suoi colleghi che, in alcuni brani, inneggiano a clan e latitanti.

Promuovere una cultura che porti tutti, in particolare le nuove generazioni ma non solo, a capire quanto possa essere deleteria l’abitudine di ascoltare e avvallare certi testi che, in molti casi, raccontano vite che escono dalla metrica di una canzone e rispecchiano la vita reale dei suoi interpreti, è un processo lungo.

Un processo che richiede l’attivazione di una rete e di una collaborazione e che Libera sta promuovendo da anni soprattutto con uno stretto rapporto con il mondo della scuola. Ma la riflessione che vogliamo affidare a noi tutti è un’altra: è opportuno che cantanti in odor di camorra, autori o interpreti di testi espliciti che inneggiano ai latitanti, ai boss, al guadagno facile e ad una vita dedita alla criminalità, possano avere la legittimazione da parte di istituzioni che, invece, dovrebbero essere attente il doppio a non veicolare certi messaggi?

E inoltre: è opportuno che tali istituzioni offrano, con le loro scelte, anche una legittimazione di tipo economico (perché ovviamente i concerti si pagano, e non poco)? Il riferimento è proprio alle feste di piazza (che vedono necessariamente in prima linea i Comuni anche fosse solo per la concessione dell’utilizzo del suolo pubblico) e quelle patronali (in cui agiscono parrocchie e diocesi).

Ringraziamo la parrocchia e il consiglio pastorale di Stigliano che hanno fatto una riflessione che, immaginiamo, sia costata fatica da un punto di vista emotivo e che, non facilmente, ha deciso di scrivere questa lettera. Lo riteniamo un passo importante per favorire un cambiamento in tal senso.”