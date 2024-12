Stellantis Melfi, presidio e Assemblea lavoratori Teknoservice e Logitech

“I lavoratori della Teknoservice srl e la Logitech si riuniranno in presidio con una assemblea che si terrà il giorno 9 dicembre 2024 alle ore 9,00 davanti all’ingresso B dello stabilimento Stellantis di Melfi per affrontare e scongiurare i licenziamenti collettivi che le aziende hanno attivato.” Lo si annuncia con una nota in cui si ribadisce che “I licenziamenti sono inaccettabili e così come ribadito in più occasioni chiedono che la procedura sia bloccata nell’immediato.

Bisogna tenere alta la tensione per cercare di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica e i Politici locali e nazionali che devono fare corpo unico per scongiurare una catastrofe occupazionale senza precedenti che la Basilicata pagherà amaramente con uno spopolamento e successivo pericolo di smembramento del territorio regionale.

All’assemblea del 9 dicembre si invitano ad intervenire tutti i sindaci, i politici regionali e nazionali a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie.

No ci possono essere scusanti che possono giustificare eventuali assenze.”

