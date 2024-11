Stazione bus via Don Sturzo. A quando apertura e gestione?

Ce lo hanno chiesto i viaggiatori che a Matera, al rione Villa Longo, sostano intorno al piccolo fabbricato che dovrebbe ospitare biglietteria, sala di aspetto e servizi, in attesa- come riportato in altri servizi e con gli annunci della passata Amministrazione comunale che ‘’si stava provvedendo’’- di avere a disposizione quella struttura. Per i servizi igienici si è rimediato con i bagni autopulenti. Ma non basta. Del resto le belle giornate dovranno far posto, prima o poi, al maltempo e attendere sotto la pioggia con i bagagli e in assenza di pensiline procura inevitabili disagi…Giriamo la segnalazione al commissario prefettizio Raffaele Ruberto, affinchè si possa dare una risposta a quanti utilizzano tutti i giorni la stazione bus di via Don Luigi Sturzo.