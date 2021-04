Un concorso di idee rivolto ai giovanissimi per sensibilizzare alla tutela e alla difesa dell’ambiente. E’ il concorso “Il genio di Leonardo” che assume un valore ancora più nobile perchè nasce a Statte, a pochi chilometri da Taranto, la città dei due mari e di quello che in molti definiscono “il mostro siderurgico”.

A proporre il concorso che si augura possa generare tante idee costruttive, un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2019 ma che ha già all’attivo diverse iniziative.«Dobbiamo tutelare e difendere l’ambiente prendendocene cura – dice Giuseppe D’Onghia, Presidente dell’APS Il Nome é… – e ricordarci sempre che la Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli (antico proverbio amerindio, ndr)e a loro dobbiamo pensare ora più che mai. Per questo abbiamo indetto il Concorso di idee: “Il genio di Leonardo”».

L’iniziativa offre la possibilità ai giovani che non hanno ancora compiuto 17 anni, di vedere realizzatauna propria idea. Tre i temi del concorso: la tutela dell’ambiente, la gestione di raccolta e smaltimento rifiuti, il riciclo e l’energia.

Per partecipare c’è tempo fino al 15 maggio A giudicare le presentazioni più innovative ci sarà una giuria di qualità composta anche da membri dell’A.N.D.I.– Associazione Nazionale degli Inventori. Lo staff tecnico ingegneristico dell’azienda XEWER S.r.l. di Roma si occuperà, invece, della realizzazione del prototipo. Tutti i dettagli relativi alla partecipazione sono indicati nel Bando e nel Regolamento pubblicati sul sito: www.ilnomee.it. La premiazione si terrà in diretta il 30 maggio sul canale 177 del Digitale Terrestre – ODEON TV alle ore 20 grazie all’APS PLAYPAUSA titolare del Format TV “Reality Lotteria”.

«L’uomo e l’ambiente sono riusciti per molto tempo a mantenere un equilibrio. Ma l’equilibrio ormai si sta spezzando. Il nostro intento, con questo concorso – spiega il Presidente -è quello di identificare proposte innovative capaci di supportare concretamente lo sviluppo sostenibile, garantire una migliore vivibilità, preservando gli elementi naturali e paesaggistici. Da soli si può fare tanta strada, mainsieme si può andare lontano. Per questoringrazio i soci de Il Nome è… che insieme all’A.N.D.I., la XEWER S.r.l. di Roma e l’APS PLAYPAUSA hanno permesso la realizzazione del Concorso».

L’Associazione di Promozione Sociale Il Nome è…, nasce per dare un aiuto concreto a bambini e ragazzi di Tarantoin difficoltà, provenienti da famiglie con condizioni economiche disagiate, dando loro la possibilità di seguire corsi di yoga e di arti marziali in maniera del tutto gratuita. «La scelta di queste due discipline – come spiega D’Onghia – non è casuale. Sono attività che permettono di aumentare la consapevolezza di sé e del mondo circostante, sviluppando una crescita psicofisica che si esprime con una migliore relazione con l’ambiente e con gli altri».

L’Associazione Il nome é opera, al momento, sul territorio di Taranto, ma, tra gli obiettivi, c’è quello di coinvolgere sempre più realtà in regione e fuori la Puglia. Tutto senza alcuno scopo di lucro. Per sostenere tutte le attività dell’Associazione Il nome é…è possibile fare delle donazioni libere o destinare il 5×1000 nella prossima dichiarazione dei redditi.Occorre solo firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e indicare il codice fiscale dell’Associazione Il nome è: 90253640735. Una scelta consapevole che fa del bene agli altri.

