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Stato ebraico? Israele calpesta e disonora i valori millenari dell’ebraismo. Abusano della Bibbia per giustificare le loro azioni criminali.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Stato ebraico? Non chiamatelo più così. Israele calpesta e disonora i valori millenari dell’ebraismo. Il nostro dissenso, all’interno della società israeliana e fra gli ebrei della diaspora, mira a preservare l’insegnamento della liberazione dalla schiavitù e della convivenza fra i popoli, denunciando l’operato degli apparati statali e dei fanatici che abusano della Bibbia per giustificare le loro azioni criminali.” E’ il post tranchant che GAD LERNER, noto giornalista e conduttore televisivo, ha poco fa pubblicato sul proprio profilo social.

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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