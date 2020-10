Il Consiglio dei Ministri ha oggi adottato un provvedimento che estende la durata delle attuali norme anti-contagio – che sarebbero scadute oggi – fino al 15 ottobre, mentre la prossima settimana sarà adottato il nuovo dpcm in base alla risoluzione approvata in Parlamento. E’ stato, dunque, prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza, mentre con l’approvazione del decreto legge viene estesa al 15 ottobre la validità delle norme anti-contagio ora in vigore e che, altrimenti, sarebbero scadute oggi.

Ma c’è da subito è stata introdotta la novità dell’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Sostanzialmente l’obbligo consiste nel portare sempre con sé la mascherina e indossarla in tutti i luoghi chiusi (fanno eccezione le abitazioni private) e all’aperto se in prossimità di altre persone non conviventi. E’ escluso dall’obbligo chi fa attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che li assistono. E’ stato inoltre inibito alle Regioni di adottare norme meno restrittive di quelle del governo (vedi caso discoteche di questa estate), salvo specifiche eccezioni da concordare con il Ministero della Salute, mentre potranno adottare -nel caso lo ritenessero opportuno- ordinanze più restrittive.

Il decreto legge, che ha ricevuto il via libera dalla Camera con il sì alla risoluzione di maggioranza, nell’allungare l’orizzonte temporale delle norme al 31 gennaio 2021 alla luce della proroga dello stato di emergenza, tratteggia già alcune delle novità: la principale è, appunto, questa dell’obbligo di mascherine all’aperto, con multe molto salate (che vanno da 400 euro a 1000 euro) per i trasgressori. Vengono fatti salvi “i protocolli anti contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande“. Restano in vigore anche le altre norme anti contagio come il distanziamento fisico di almeno un metro, il divieto di assembramento, il rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani e l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre. Nel provvedimento sono anche delineate norme in merito:

All’APP IMMUNI – che potrà restare operativa fino al 31 dicembre 2021 (non più il 31 dicembre 2020) e dopo quel termine tutti i dati personali dovranno essere “cancellati o resi definitivamente anonimi”. Immuni potrà anche dialogare con altre piattaforme europee con il tracciamento che di fatto continuerà anche all’estero.

Alla CASSA INTEGRAZIONE – Spostati al 31 ottobre 2020 i termini per inviare le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, originariamente in scadenza a fine luglio o agosto e già prorogati dal decreto agosto.

Al LAVORO E CINEMA – Rimane l’incentivo allo smart working per tutti i lavori che possano applicarlo, l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per quelli all’aperto.

Messi PALETTI ALLE REGIONI – Come anticipato da subito nel provvedimento ponte, le regioni, potranno adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dai dpcm del governo. Potranno adottarne di più permissive, solo nei casi in previsti espressamente dai dpcm e previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico. Ammesse anche altre eccezioni, purché siano concordate con il Ministero della Salute. In ogni caso, quando le Regioni adotteranno provvedimenti in materia di contenimento del covid, dovranno “informare contestualmente” la struttura ministeriale.