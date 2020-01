Era e resta la grande opera infrastrutturale di comunicazione realizzata da Anas Puglia in concomitanza con Matera 2019 e progettata tre lustri fa. Per la statale 96 Altamura-Bari,che si innesta con la statale 99 Altamura – Matera e con la 96 bis per Gravina, sta per cadere l’ultimo diaframma di Mellitto, asfaltato nella doppia corsia nelle due direzioni di marcia e con la segnaletica in corso di esecuzione come dimostrano le foto. Distanze ulteriormente ridotte tra Puglia e Basilicata, Matera e Bari, strutture aeroportuali, portuali e ferroviarie e per le economie dei due comprensori. Non avevamo dubbi… Sul fronte lucano situazione al rallentatore con l’adeguamento della ss 7 Ferrandina Matera fermo alla progettazione, il cantiere per il posizionamento dei guard rails lungo la Basentana con la programmazione annunciata e con i lavori in corso a singhiozzo – sulla stessa ss 407- che sono una costante fino al Lagonegrese. Ci fermiamo alle strade…