Statale 7. Sindacati come san Tommaso. Dove sono risorse e progetti?

E mentre attendiamo il bando, entro l’anno, per completare i lavori della ferrovia Ferrandina-Matera-La Martella, Cgil, Cisl e Uil – come san Tommaso- attendono di vedere progetti e risorse certe per l’adeguamento della strada statale 7 ”Ferrandina-Matera” . Una arteria a due corsie, che si innesta a nord con la statale 99 per Altamura-Bari, a metà con la sp 3 per Metaponto e attraverso le bretelle con la 655 Bradanica e a sud con la Statale 407 ”Basentana”. Una strada di vitale importanza, dopo gli incidenti anche mortali di quest’anno, di valenza comprensoriale perchè fa parte di una idea trentennale che è la Murgia -Pollino da Gioia del Colle al Tirreno. Ma il tronco intermedio, Ferrandina -Matera, è quello che interessa e preoccupa di più. Con il senno di poi si sarebbe potuto e dovuto intervenire per tempo. Ma con Matera 2019 abbiamo assistito dal governo regionale del tempo alla presentazione di una lista della spesa di altre opere, che non hanno portato al nulla. Per la cronaca, e ringraziamo Anas Puglia, si realizzarono l’adeguamento della statale 96 Altamura -Bari e le opere di adeguamento (stazioni comprese) per le Ferrovie Appulo lucane. Ora siamo al nodo e Cgil, Cisl e Uil spingono perchè vengano fuori i fatti. Ne abbiamo parlato in altri servizi. E si attendono lumi dall’Anas di Basilicata, che a fine luglio come abbiamo riportato nel servizio del 30 maggio scorso https://giornalemio.it/cronaca/statale-7-da-ammodernare-si-attendono-anas-e-risorse/.

manifesto protesta Matera Ferrandina

Nel frattempo Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato per sabato 11 giugno, alle 10.30, presso la stazione di servizio Sergio Petroli, una manifestazione sul tema ” Un’opera strategica che vale la vita…”. Con l’obiettivo di stimolare risposte e impegni concreti per l’adeguamento della statale 7 ” Ferrandina- Matera”, anche in relazione all’aumentato rischio di incidenti. Sono stati invitati amministratori di enti locali, rappresentanti di associazioni imprenditoriali e di enti locali. I segretari della Cgil, Eustachio Nicoletti, Giuseppe Bollettino (Cisl) e Bruno Di Cuia, nel corso di una conferenza stampa e con il supporto di schermate riassuntive, che pubblichiamo avanti, hanno giudicato deludenti le indicazioni su progetti e risorse per l’adeguamento dell’arteria fornite di recente dall’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, che ha rinviato a un incontro con l’Anas di fine luglio per aver risposte. ” Se la statale 7, ormai inadeguata a sopportare un traffico comprensoriale -hanno detto i sindacalisti- e allora occorrono certezze. Ci sono tanti dubbi, contraddizioni e poche certezze. La statale 7 non esiste nel piano strategico, gli 80 milioni di euro non sono per il by pass di Matera ma per il tratto sp3- statale 407. Ad oggi sul tracciato Sp3-407 non risulta essere alcun progetto preliminare. Quindi come può essere pensare alla cantierizzazione? Ci sono i fondi per terminare la progettazione tecnico economica. La ministra per il Sud Mara Carfagna- hanno evidenziato Cgil, Cisl e Uil, ha assegnato 150 milioni di euro alla Basilicata e 70 ”postati” sulla statale 7. Ma sul Pnrr non ci sono finanziamenti per la viabilità. Nel Fsc sono compresi finanziamenti per attività diverse e tra queste la viabilità. E,infine, il nuovo tracciato di By pass dovrebbe prevedere il progetto preliminare con una ulteriore perdita di tempo” . Serve un pieno di super per spingere sull’acceleratore e tanta volontà nell’investire sulle priorità. Quanto ai tempi…e su questo, esperienza della ferrovia Ferrandina-Matera-La Martella in corso, nessuno ci mette le mani sul fuoco. Pazienza , costanza e concretezza e chissà che un giorno non si arrivi al cantiere.