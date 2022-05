E tanto potrà venire su progettazione, tempi e individuazione delle risorse, dall’incontro che ci sarà a fine luglio con l’ing. Antonio Scalamandrè responsabile coordinamento progettazione dell’Anas, sul progetto definitivo di ammodernamento dell’arteria , per il quale sono stati forniti suggerimenti e integrazioni. A cominciare dal quel ”by pass”, che va dall’innesto con la Statale 99 fino alla strada provinciale n.3 per Metaponto, sul quale – come abbiamo riportato in altri servizi- c’è stato il suggerimento del Comune di Matera (e in particolare dall’assessore ai lavori pubblici Santino Lomurno che l’ha illustrato)- di affrontare in maniera dinamica esigenze e soluzioni,anche in relazione- aspetto non secondario-alla progettazione (attendiamo di vederla) sul prolungamento delle linea ferroviaria Ferrandina-Matera-La Martella- direzione Adriatica. Se ne è parlato a Matera nel corso di una conferenza stampa, promossa dall’ assessora alle Infrastrutture della Regione Basilicata Antonella Merra , allargata a allargata ad amministratori locali, consiglieri regionali e associazioni , per fare il punto sullo stato dell’arte della progettazione sull’intera arteria.





Un incontro, come ha evidenziato l’assessora per evitare ”ulteriori punti di scontro tra Regione, Comuni e cittadini” e fare chiarezza dopo quanto emerso nel corso dell’incontro di un mese fa presso la sala consiliare della Provincia, caratterizzato dall’intervento del responsabile nazionale Anas della progettazione Antonio Scalamandrè . E che ci fosse bisogno di un chiarimento lo hanno dimostrato le osservazioni, tra le tante, poste dal sindaco di Pomarico Francesco Mancini sulla copertura finanziaria dell’opera, sui tronchi e sui tempi di attuazione degli interventi o dal presidente del circolo ”La Scaletta” Paolo Emilio Stasi su ritardi, mancata indicazione di priorità su un’arteria inadeguata e ad alto rischio di incidentalità o sui paradossi programmatici sulla Valbasento che rischiano di vanificare anche le prospettive della Zes. Osservazioni che hanno evidenziato i ritardi di vecchi impostazioni e l’assenza, quando sarebbe stato necessario,della necessaria tensione a attenzione sull’adeguamento di un asse viario che è tanta parte della Murgia-Pollino. Situazione già vista per Matera 2019 con l’elenco della spesa di altre arterie regionali, come la Potenza Bari, che ha portato al nulla o a continui ritorni di fiamma…La provincia di Matera, naturalmente, ha le sue responsabilità nell’essersi distratta puntualmente al bivio. Ma contano i fatti. Progetti e risorse.



Sono disponibili 80 milioni di euro per l’adeguamento del terzo tronco della statale 7 ”Ferrandina – Matera”, che va dall’innesto con la strada provincia n.3 per Metaponto alla ss 407 Basentana, i cui lavori – in attesa degli interventi di ammodernamento funzionale e messa in sicurezza- potrebbero cominciare nel 2023 con l’indizione della gara di appalto. Tempi lunghi, invece, per gli altri lotti per i quali si è in attesa delle progettazioni definitive. Il 1° riguarda il tratto che collegherà Gioia del Colle (Bari) a Matera, con un costo stimato di 150 milioni di euro. Stessa storia per il secondo denominato ”by pass” di Matera, di innesto alla statale 99 della Matera-Altamura con la strada provinciale n.3 per Metaponto, è in corso la progettazione. Il costo stimato è pari a 380 milioni di euro. Se ne saprà di più , come preannunciato, nel corso di un incontro fissato per fine luglio a Matera, con un nuovo incontro con il responsabile coordinamento progettazione dell’Anas Scalamandrè. ” La Regione – ha detto l’assessore Donatella Merra- si impegnerà per reperire risorse utilizzando appieno le diverse opportunità di programmazione finanziaria disponibile, consapevole delle necessità di dare una risposta organica all’adeguamento della Matera-Ferrandina, per l’importanza che riveste sulla viabilità interregionale”. Bene. Attendiamo i fatti.



E PERRINO INVITA AD ACCELERARE I TEMPI

COMUNICATO STAMPA



L’adeguamento della S.S. 7 Matera – Ferrandina è un vantaggio per l’intera regione: ora si lavori per eliminare i ritardi accumulati.

C’eravamo anche noi questa mattina alla conferenza stampa convocata dall’Assessore Merra per fare il punto sull’adeguamento della S.S. 7 Matera – Ferrandina. Una conferenza stampa che si è trasformata in un interessante momento di dibattito e confronto visto e considerato che erano presenti tutti i sindaci dei comuni interessati, alcuni esponenti a livello parlamentare ed esponenti delle sigle sindacali.

La Merra ha ribadito l’impegno della regione sgomberando il campo da inutili battaglie di campanile che tanto stanno lacerando la coesione dell’intero territorio. Accogliamo l’invito da parte della Merra ad essere più uniti e incisivi per portare a termine opere che comporteranno benefici a tutta la regione nel suo complesso.

Attualmente sarebbero disponibili 80 milioni di euro per l’adeguamento del terzo tronco della statale 7 ”Ferrandina-Matera” che potrebbero vedere l’indizione della gara d’appalto entro. Gli altri due progetti chiave ovvero il tratto che collegherà a Gioia del Colle e il raccordo con la S.S. 99 Matera – Altamura sono ancora al vaglio di ANAS, che dovrà dare aggiornamenti entro la fine di luglio.

Uno dei maggiori ostacoli in questi anni è stata sicuramente la frana all’altezza della galleria di Miglionico. Su questa situazione neI mesi scorsi abbiamo evidenziato l’odioso gioco a rimpiattino tra Dipartimento Infrastrutture, Dipartimento Ambiente e ARPAB che ha avuto come unico risultato quello di bloccare le attività di monitoraggio e di non consentire ad ANAS di proseguire con la progettazione. Abbiamo richiamato l’assessore su questo passaggio sperando che si faccia portavoce nei confronti degli uffici per ristabilire un po’ di ordine a livello amministrativo.

Oltre ad augurarci che tutto vada in porto senza ulteriori intoppi, speriamo che iniziative come quella di oggi vengano intraprese da tutto l’esecutivo regionale. Il confronto con i territori è sinonimo di crescita e sinergia, due aspetti che sono stati troppo spesso accantonati dai governi regionali che si sono susseguiti. Attendiamo novità per il prossimo mese di luglio, auspicando un quadro più chiaro relativamente ai tracciati da realizzare e confidando nel superamento delle criticità persistenti. La volontà di collaborare, da parte nostra, non manca né mancherà l’impegno a fare la nostra parte per il bene della Basilicata.

Gianni Perrino

LA NOTA DELL’ASSESSORA DONATELLA MERRA : OPERA PRIORITARIA



Strada Statale 7, Merra: “Opera prioritaria per la Regione”

Strada Statale 7, il punto sulla situazione, oggi a Matera, nella sede della Regione Basilicata. L’assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità Donatella Merra ha voluto incontrare i sindaci delle aree limitrofe e le associazioni dei cittadini, per un confronto pubblico sulle criticità stradali dovuti ai cantieri, sui tragici incidenti degli ultimi giorni, ma soprattutto per ribadire l’impegno regionale per il completamento dell’arteria.

Per il tratto che va dalla Basentana alla Strada provinciale 3 e che porta alla Jonica disponibili 80 milioni i cantieri partiranno entro il 2023.

Per quanto riguarda il bypass di Matera cioè quello che va dalla strada provinciale fino a Gioia del Colle, il cui progetto tecnico prevede quattro corsie, questo è in attesa di approvazione Consiglio superiore delle Opere pubbliche. La Regione incontrerà Anas per accelerare i lavori, per reperire risorse dal Fondo Sociale di Coesione, per il quale sono necessari circa 380 milioni di euro.

Dall’incontro, ha fatto sapere l’assessore regionale Donatella Merra, è emerso l’impegno di convocare altri tavoli aperti affinché tutte le criticità siano discusse per aggiornare costantemente cittadini sui progressi che verranno fatti e anche l’impegno a proporre una convocazione di una Giunta regionale aperta a Matera.

“Portare a termine questi interventi – ha dichiarato l’assessore Merra – rispettando il cronoprogramma e accelerando, quando possibile, il raggiungimento degli obiettivi previsti è determinante per gli interessi del territorio e per le necessità della collettività, come rappresentate dalle associazioni del settore. Per questo occorrono grandi sinergie e unioni d’intenti tra Regione, Provincia, Comuni della collina materana e i medesimi cittadini i quali devono far convergere i loro sforzi verso i comuni scopi, non più procrastinabili”.

Al centro del dibattito con i presenti, sono stati posti gli interventi riguardanti il Tratto Gioia del Colle Matera – PTFE in ultimazione – del costo di 146,9 Meuro, di cui già disponibili 1 Meuro dal Piano Sud per la realizzazione della carreggiata a 2 corsie a doppio senso di marcia; il tratto By Pass di Matera , da SS 99 a innesto SP 3 del costo stimato di 349 Meuro, di cui sono già disponibili 7,3 mln di euro, per la realizzazione della carreggiata a 4 corsie; nonché il Tratto da Innesto a SP 3 (svincolo Metaponto) a innesto SS 407 «Basentana» – per cui sono previsti interventi di ammodernamento funzionale e di messa in sicurezza, da concretarsi con risorse pari 15 milioni di euro rivenienti dal Fondo Unico ANAS e 65 milioni di euro da fondi statali.

“Pur comprendendo le legittime preoccupazioni di tutti, anche in seguito ai recenti funesti avvenimenti – ha commentato l’assessore Merra – la Regione non è mai stata a guardare, ha intercettato i finanziamenti, ha programmato le attività da svolgere, ha avviato le progettazioni e ha seguito attentamente i lavori, laddove sono iniziati, nell’interesse della collettività lucana, della sicurezza dell’utenza e dello sviluppo locale. Sono i fatti che parlano prima delle promesse che in molti hanno fatto ma che in pochi hanno mantenuto, ha proseguito l’Assessore, tuttavia, gli errori del passato non sono per noi un alibi, sono piuttosto una sfida alla quale vogliamo rispondere con superiore senso di responsabilità e maggiore fattività di chi ci ha preceduto”.