Stanno per riaprire le scuole: ecco le date del Calendario scolastico 2023/2024!

Il meteo preannuncia a breve un calo delle temperature e come ricorda il tormentone dei Righeira “L’estate sta finendo e un anno se ne va“. Ma un’ altro anno sta per cominciare ed è quello scolastico 2023/2024. E’ quindi il caso di dare un’occhiata al relativo calendario per fare mente locale alle relative date di inizio e di interruzione delle lezioni. Come sempre, tutto è stato già definito con un’apposita ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito (n.128 del 6 luglio 2023), sebbene le Regioni mantengano una loro discrezionalità sull’effettiva riapertura delle scuole, tant’è che vi sono tra esse delle piccole differenze, così come ve ne possono essere anche tra istituto ed istituto. Ma quando avverranno le riaperture delle scuole in Italia? Nel Sud e Isole, le date di apertura e di chiusura del nuovo anno scolastico sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata e Sicilia: dal 13 settembre 2023 all’8 giugno 2024; Campania, Molise e Calabria: dal 14 settembre 2023 all’8 giugno 2024;

Puglia e Sardegna: dal 14 settembre 2023 al 7 giugno 2024. L’ordinanza ministeriale ha stabilito anche i giorni di festività nazionale in cui le scuole di tutto il Paese rimarranno chiuse, nonchè i periodi di riferimento per vacanze più estese, come quelle di Natale e Pasqua. Anche in questo caso il periodo di stop può variare da Regione a Regione, seppur di poco, per cui comunque occorrerà chiedere informazioni più dettagliate agli istituti frequentati dai propri figli. Partendo dalle festività nazionali, il calendario ministeriale prevede: 1 novembre: Tutti i Santi; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano; 1 Gennaio: Capodanno; 6 Gennaio: Epifania; 31 marzo e 1 aprile: Pasqua e Pasquetta; 25 aprile: Festa della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 2 giugno: Festa della Repubblica.

A questi va aggiunta la data della festa del Santo Patrono nella città in cui si trova l’istituto, se ricade, ovviamente, durante l’anno scolastico. Per quanto riguara, invece, i periodi di vacanza, indicativamente sono questi i giorni di chiusura delle scuole (sempre con piccole variazioni da Regione a Regione): Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024; Vacanze di Carnevale: dall’11/12 al 13/14 febbraio 2024, per le città che seguono il rito gregoriano; Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Infine, uno sguardo anche alle date degli esami scolastici previsti a livello nazionale, per tutti gli utenti giunti al termine del loro ciclo di istruzione. Scuole elementari e medie: il calendario viene stabilito dalle singole commissioni, dalla fine delle lezioni fino a massimo il 30 giugno 2024;

Esami di maturità: la prima prova si terrà il 19 giugno 2024, mentre la seconda il giorno successivo, ovvero il 20 giugno. Gli orali seguono invece un calendario variabile, a seconda della classe di appartenenza e dell’istituto. Essi possono estendersi fino alla prima decina di giorni di luglio. Infine, una curiosità: Perché la scuola non inizia più l’1 ottobre, come accadeva sino a qualche decennio fa, in quasi tutta Italia? Questa prassi fu modificata nel 1977, quando la legge 507 del 4 agosto stabilì che le scuole dovessero necessariamente riaprire tra il 10 e il 20 di settembre, riservando così l’avvio a ottobre, unicamente agli studenti universitari, al termine della relativa sessione d’esame di settembre.

Per completare il quadro, queste le date del rientro a scuola nelle altre regioni: Val d’Aosta: dall’11 settembre 2023 al 6 giugno 2024;

Piemonte: dall’11 settembre 2023 all’8 giugno 2024;

Liguria: dal 14 settembre 2023 all’8 giugno 2024;

Lombardia: dal 12 settembre 2024 all’8 giugno 2024;

Veneto: dal 13 settembre 2024 all’8 giugno 2024;

Alto Adige (Bolzano): dal 5 settembre 2023 al 14 giugno 2024;

Trentino (Trento): dall’11 settembre 2023 al 6 giugno 2024;

Friuli Venezia Giulia: dal 13 settembre 2023 all’8 giugno 2024;

Emilia Romagna: dal 15 settembre 2023 al 6 giugno 2024;

Toscana: dal 15 settembre 2023 al 10 giugno 2024;

Marche: dal 13 settembre 2023 al 6 giugno 2024;

Umbria: dal 13 settembre 2023 all’8 giugno 2024;

Lazio: dal 15 settembre 2023 all’8 giugno 2024.

Per le famiglie con bambini in età prescolare, il calendario d’apertura delle scuole materne è è anch’esso variabile non solo da Regione a Regione, ma anche dall’istituto prescelto. In genere, le riaperture avvengono nella prima settimana di settembre – per l’anno in corso, la maggior parte delle strutture riaprirà il 5 – quindi con un leggero anticipo rispetto a scuole elementari, medie e superiori. Per quanto, infine, riguarda gli esami di riparazione per la scuola superiore, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, i debiti scolastici per gli studenti delle scuole superiori devono essere saldati in questi giorni ed entro il 31 agosto 2023, con la possibilità di estendere eventuali esami di riparazione non oltre l’8 settembre.