Stagno: che il recupero dell’ex stazione di servizio sia funzionale ed esemplare

Non è la prima volta che l’architetto materano Angelo Stagno, che vive e lavora a Vienna, interviene sui temi di riqualificazione di manufatti e di comparti cittadini, dai rioni Sassi al piano, all’area delle cave, al verde a progetti come quello delle meridiane, con proposte che meritano attenzione e disponibilità nel portarle, vista l’esperienza maturata in vari settori e per i rapporti con il mondo universitario austriaco. E’ il caso del recupero e della rifunzionalizzazione dell’area dell’ex stazione di servizo di carburante di via Annunziatella, rimasta fuori dal progetto di rigenerazione ‘Parco del Campo’, con fondi del Pnrr.



“La commutazione -scrive Stagno–della Ex stazione di servizio Agip “Supercortemaggiore” di Via Annunziatella,in Info-point APT / Bar con colonnine di ricarica elettrica ed E-Car Sharing, con Smart & Scooter elettrici, sarebbe un servizio di alta qualità e eco-tecnologia ai visitatori della Città dei Sassi,che molte altre Città “turistiche” ancora non hanno. In più un esempio di sensibilità architettonica nella salvaguardia, tutela e riutilizzo del patrimonio architettonico degli edifici appartenenti al Moderno italiano. Presidente in carica della sezione do.co.mo.mo per Puglia e Basilicata, dovrebbe essere ancora l’ Architetto Mauro Saito, già impegnato nella progettazione del nuovo parco cittadino di Piazza Matteotti (già della Visitazione) e conoscitore delle peculiarità architettoniche del manufatto (le stazioni di servizio Agip ndr) progettato in serie dall’ Arch. Mario Bacciocchi.



Una consultazione per quanto da me proposta da parte della

Amministrazione comunale, non sarebbe davvero fuori luogo,ma probabilmente ancora troppo “esotica” per la prassi materana’’ La riteniamo fattibile, e del resto non conosciamo quale sia il progetto dell’Amministrazione comunale su quel sito, Siamo fermi al disegno di quella passata. Far sapere cosa si intende fare e con chi in quella parte di città, a ridosso dello Stadio, e all’ingresso del rione Piccianello sarebbe un atto dovuto e prassi normale. Confrontarsi serve a partire con il piede giusto, evitando errori e polemiche…