Stagione Concertistica Federiciana: in scena “Radici e Orizzonti”

Giovedì 30 aprile, alle ore 20.30 si svolgerà il prossimo appuntamento realizzato dalla Stagione Concertistica Federiciana 2026, promossa dall’Orchestra di Puglia e Basilicata, che questa volta porterà sul palco del Teatro Vida di Gravina in Puglia il concerto dal titolo “Radici e Orizzonti”.

Protagonista della serata sarà il pianista e direttore Leonardo Colafelice, tra i talenti più brillanti della sua generazione, artista di fama internazionale capace di coniugare virtuosismo, profondità interpretativa e una visione musicale ampia e contemporanea.

Il programma propone un raffinato dialogo tra passato e futuro della musica europea. Ad aprire il concerto saranno le Antiche arie e danze per liuto – Suite n. 3 di Ottorino Respighi, pagine di straordinaria eleganza che rileggono la tradizione rinascimentale e barocca con sensibilità novecentesca, restituendo al pubblico una materia sonora viva e attuale.

A seguire, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do maggiore op. 15 di Ludwig van Beethoven, nella versione di Franz Lachner, offrirà uno sguardo verso l’orizzonte creativo di un Beethoven giovane e audace, già proiettato oltre i confini del classicismo.

Il titolo del concerto sintetizza efficacemente il senso dell’intero progetto artistico: radici come memoria e identità culturale, orizzonti come tensione verso il nuovo, in un equilibrio dinamico che trova nella figura di Colafelice un interprete ideale. La sua carriera, costellata da importanti riconoscimenti internazionali e collaborazioni con prestigiose orchestre, testimonia un percorso artistico di straordinaria maturità e coerenza.

Accanto all’attività concertistica internazionale, Colafelice è oggi anche docente presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e protagonista attivo della vita musicale del territorio, contribuendo alla crescita delle nuove generazioni e alla diffusione della cultura musicale.

Il concerto si inserisce nel più ampio progetto della Stagione Concertistica Federiciana, con la direzione artistica del M° Marco Renzi, che conferma la propria vocazione a valorizzare grandi interpreti e programmi di alto profilo artistico, promuovendo al contempo un dialogo vivo tra tradizione e contemporaneità.

Un evento sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Gravina in Puglia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.