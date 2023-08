Stadio con capienza ”temporanea” ridotta. In attesa del progetto di Parco del Campo

La notizia era già circolata e ha avuto l’ufficialità con la nota diffusa dall’Amministrazione comunale di Matera. La capienza dello stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” passa da 7000 a 4999 posti a sedere. Una decisione ”temporanea” per provvedere al rinnovo della certificazione sui luoghi di pubblico spettacolo, ma senza sprecare risorse in perizie perché nel primo semestre del 2024 dovrebbero partire il progetto ‘’ Parco del Campo’’, che prevede la riqualificazione dell’impianto sportivo e la realizzazione di spazi verdi di fruizione pubblica. Squadre di calcio al corrente della situazione e quanto alle alternative per disputare i campionati si vedrà, a stagione conclusa. Ma prima e lo abbiamo chiesto all’assessore allo sport e all’urbanistica, Antonio Materdomini, la città vuole vedere il progetto anche per sgombrare il campo da ipotesi, dicerie e via elencando, che nello stadio o nella adiacenze ci possa scappare qualche volumetria. Siamo come san Tommaso e Matera,capitale della civiltà contadina, del divano e della Cultura, resta sempre provinciale. “ Il progetto – dice Materdomini- sarà presentato ai consiglieri, alla stampa e alla città, non appena avremmo definito alcuni aspetti tecnici con il gruppo di progettazione genovese che si sta occupando del progetto. Ritengo che settembre si possa presentarlo alla città prima di passare a quello definitivo. C’è un investimento di 13 milioni di euro per riqualificare lo Stadio Franco Salerno- XXI Settembre 1943, realizzare due palestre e spazi verdi di fruibilità pubblica. Un po’ di pazienza e cantierizzeremo anche questo progetto’’. Materdomini rassicura che non saranno realizzate le foresterie, appartamenti per ospitare i calciatori, che avrebbero offerto il ”La” per volumetrie aggiuntive in zona. ‘’ Non ci sono fondi a sufficienza per realizzarle – precisa. Nemmeno per realizzare parcheggi che pure sarebbero stati utili. Naturalmente terremo in considerazione anche le pertinenze intorno allo Stadio, con la destinazione a servizi di accoglienza dell’ex stazione di servizio Agip e la riqualificazione dell’ ingresso monumentale’’. Non resta che attendere la presentazione del progetto, le eventuali osservazioni, prima del disco verde e del cantiere. E occorrerà pensare ai luoghi dove l’Fc Matera e il ‘’ Città dei Sassi’’ potranno disputare i campionati 2023 2024. Soluzione in casa, con ulteriori investimenti, per il campo del Paip impiegato per attività minori o del ‘’ Renato Carpentieri’’ del borgo La Martella, non ancora intitolato e dedicato? Ad Antonio Materdomini, che nella vita professionale si occupa di amministrazione di condomini il compito di trovare, per tempo le soluzioni, con la struttura tecnico amministrativa comunale . Che si fa per il pallone…che, in altre stagioni, ha fatto rima con politica ed elezioni. Tutto sta è andare a rete con il sostegno dei tifosi e dei cittadini…



LA NOTA DEL COMUNE

Con atto a firma del dirigente Ignazio Oliveri, l’Amministrazione comunale ha stabilito di ridurre da 7.000 a 4.999 posti, la capienza massima dello stadio “XXI Settembre Franco Salerno”. Una decisione necessaria, per poter rinnovare la certificazione comunale di pubblico spettacolo vigente dal 2018. Infatti, secondo le recenti norme in materia di sicurezza nei luoghi adibiti a eventi di massa come lo stadio, sarebbero state necessarie verifiche tecniche onerose per l’Amministrazione. Un adempimento ritenuto superfluo dagli amministratori comunali, visto il prossimo avvio dei lavori di riqualificazione della struttura con il progetto denominato “Parco del campo”.



Quindi, disporre una perizia tecnica oggi avrebbe comportato costi e sperpero di denaro pubblico. I cantieri, come ricordano il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore allo Sport Antonio Materdomini, partiranno nel primo semestre 2024 e c’è pieno accordo con le società sportive “Fc Matera” e “Città dei Sassi”, nella rimodulazione organizzativa alla luce della temporanea ridotta capienza dello stadio. “In mattinata -spiega Materdomini- ho incontrato le due società calcistiche della città dei Sassi, spiegando loro questo provvedimento e incassando la massima collaborazione e approvazione. In attesa della stesura del progetto definitivo di Parco del campo -prosegue Materdomini- si è avviato anche un proficuo confronto con le società materane, per recepire eventuali proposte e suggerimenti. Il nostro obiettivo è solo quello di riqualificare e valorizzare al meglio lo stadio. Questo provvedimento -chiarisce l’assessore- è vigente solo in attesa dell’inizio dei lavori e non riguarda affatto il futuro Parco del campo, che ovviamente tornerà alla capienza originaria di circa 7.000 posti”.