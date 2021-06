Ormai è diventato un punto di attrazione per i turisti che si soffermano in piazza Vittorio Veneto per una foto ricordo, un caffè, un souvenir e qualcosa di buono da mangiare o portar via. E così ” Stacchiuccio” il salumiere con bombetta, bandiera tricolore e una ammiccante targa che stimola palati per tutti i gusti, invita a farsi una foto davanti alla bottega del simpatico e creativo Samuele Olivieri. Una doppia ventata di ottimismo a risalire la china, dopo l’anno e passa (usiamo i termini in italiano che sono efficaci) da confinamento domiciliare, a cui ci ha costretto l’epidemia da virus a corona. La targa che tiene in mano, l’altra è occupata da un caciocavallo, ne è una conferma : ”Saluti da Matera. Finalmente Ricominciamo!!!!! Per continuare a viaggiare il caciocavallo devi mangiare”. Condividiamo appieno: salute e genuinità a tavola.

Samuele, arcinoto per il suo impegno tra i sommeliers e la divulgazione enogastronomica, ci descrive il clima entusiastico dei visitatori, sopratutto forestieri, visto che la clientela stanziale in centro si è ridotta con il numero di residenti e per la perdurante indisponibilità del parcheggio di via Vena. ” I turisti apprezzano gli odori di prodotti genuini propri di una salumeria – dice Samuele Olivieri. Una sensazione rara che coinvolge i cinque sensi. Portano via volentieri formaggi, salumi, vini, gli immancabili peperoni cruschi e altre prelibatezze. E’ poi si informano sulla provenienza dei prodotti. Questo è importante per percorrere itinerari alla scoperta di cose buone”. Due parole anche su ”Stacchiuccio” ,diminutivo materano derivato dal nome del Patrono di Matera Eustachio (con una o due ”C” è lo stesso) che Samuele ha comprato al mercatino delle cose del passato di piazza Vittorio Veneto. Da qui l’idea di trasformarlo in salumiere…e con tanto di bombetta in dotazione, per avvicinare la clientela internazionale. Naturalmente prende anche gli ordini…a per le consegne sulla ”boteguida’ a tre ruote. Statene certi che Samuele gli insegnerà a guidare o volare, come un APE 50. Magari per festeggiare gli azzurri…