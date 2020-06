Piaccia o no. Ma Antonio Serravezza per tutto quello che ha fatto, sa e intende fare per promuovere nel mondo il Made in Matera del mobile imbottito ,merita sul campo l’investitura sul campo ad ambasciatore dell’economia territoriale. Dove va e chi porta da queste parti, oltre a promuovere il comfort, lo stile, la qualità di divani, poltrone e di quanto fa relax…è coinvolto anche nella promozione di Matera che, con i rioni Sassi e l’habitat rupestre, è patrimonio dell’Umanità dal 1993.

E poi aria buona, buona tavola e quella dimensione della salubrità, del silenzio e della sostenibilità che con un’altra ‘’S’’ dinamica e creativa, quella di Serravezza, sono un marchio e una offerta unica da incentivare e valorizzare. Antonio lancia una provocazione a quanti si baloccano, vuoi per mediocrità vuoi per opportunismo facile facile di risorse ministeriali in arrivo, con i social tra concerti, storielle e storytelling, senza organizzare in loco una offerta minima che induca i visitatori a restare e a muoversi dalle nostre parti.

E’ lo specchio della filiera della imbecillità del turismo di prossimità, che finora -e né poteva essere diversamente- ha prodotto poco o nulla. Al nostro ambasciatore l’invito a insistere e a contagiare positivamente anche altri imprenditori che intendano fare sistema, visto che gran parte dei rappresentanti degli enti locali ( coincidenze?) continuano a restare davanti agli schermi virtuali.

Prova a invitarli in tour, a spese loro naturalmente, chissà che da Hong Kong non si rendano conto delle tante occasioni che continuiamo a perdere e che il turismo ha bisogno di piani e programmazione, vecchia carenza – voluta- della stagione di Matera 2019. Matera, turismo e divani. Certo e magari con qualche testimonial di eccezione, legato alla cultura. A Lecce, il prossimo 22 luglio, la presentazione mondiale di una collezione di Christian Dior.

Un evento promozionale per il Salento e per tutta la Puglia ,come hanno commentato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il presidente della giunta regionale Michele Emiliano. Da noi, il 1 agosto, è in forse anche la crapiata al borgo La Martella, simbolo della dieta mediterranea. Continuiamo con i webinar…



Ormai quello sconosciuto puntino sulla cartina geografica dell’Italia del Sud è conosciuto da tutto il mondo ed è assurdo che in tutto il mondo, da circa quarant’anni, si siedono e riposano sui divani materani. Ecco questo è un grande paradosso perché non siamo capaci di utilizzare questo grande mezzo di marketing e di comunicazione unendo due eccellenze territoriali. Io che giro il mondo da sempre con il mio computer portatile oltre a far conoscere e vendere i salotti ‘Made in Matera’ approfitto per far conoscere la nostra città. Matera la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO, Capitale Europea della cultura 2019. Matera una città tra le più antiche del mondo. Pensate, ne sono certo, che tra gli anni ottanta e il nuovo secolo ho portato centinaia di stranieri a Matera attirandoli con la scusa di visitare le fabbriche dove si producevano i salotti che acquistavano durante le fiere internazionali specializzate o durante i miei viaggi. Vi posso garantire che la visita a Matera è sempre stata un rafforzativo al mio impegno commerciale. Tutti si innamoravano di Matera e della sua cucina. Certo la cucina è sempre la ciliegina sulla torta in qualsiasi occasione. Giapponesi, Australiani, Neozelandesi, Coreani, Singaporiani, Honkonghesi, Tedeschi, Olandesi, Belgi, Francesi, Svizzeri, Danesi, Finlandesi, Spagnoli, Inglesi, Irlandesi..Americani ecc.



Tante volte mi sono inventato anche la settimana materana bei punti vendita più importanti del mondo offrendo gratuitamente prodotti e vini locali molto apprezzati.

Ho un progetto nel cassetto da un po’ di tempo che sta maturando. Farò il giro del mondo come ambasciatore di Matera con pacchetto che offrirà video, storia raccontata e prodotti agroalimentari lucani.

Quante cose si possono fare per l’amore della propria terra!