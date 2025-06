SS7: non è più tempo di annunci, occorre agire per la messa in sicurezza

“I disagi sulla SS7, arteria principale di collegamento della città di Matera con l’entroterra, sono ormai all’ordine del giorno, con code interminabili di auto e mezzi pesanti dovute all’assenza di doppie corsie di marcia e alla presenza di cantieri che comportano ulteriori rallentamenti.

A ciò si è aggiunto lo smottamento che ha interessato negli scorsi giorni un tratto della strada, in corrispondenza di un ponte in prossimità di Matera sud. Con l’approssimarsi della stagione estiva e il prevedibile incremento dei volumi di traffico, questa situazione rischia di diventare insostenibile e di compromettere ulteriormente la sicurezza degli automobilisti e la fruibilità di una città sito UNESCO e meta turistica apprezzata a livello internazionale, con inevitabile danno economico.” E’ quanto scrive la consigliera regionale del M5S Viviana Verri in una nota che così prosegue: “E’ ormai improcrastinabile la messa in sicurezza della Statale 7, su cui occorrono interventi sia per il raddoppio delle corsie, in modo da rendere più fluida la percorrenza dell’arteria, sia per mettere in sicurezza i tratti, come quello interessato dallo smottamento, nei quali sono emerse criticità strutturali. Parliamo di interventi più volte annunciati ma senza un concreto programma per la loro realizzazione.

Questo ultimo episodio fa tornare prepotentemente all’ordine del giorno il tema dello stato delle strade in Basilicata, una regione già priva di adeguati collegamenti ferroviari, per non parlare dell’unica infrastruttura aeroportuale ferma al palo da decenni, in cui la viabilità stradale è la sola in grado di garantire il collegamento tra i paesi lucani e con le regioni limitrofe.

I pesanti tagli alle risorse per la manutenzione stradale già perpetrati dal governo Meloni e continuati con le costanti riduzioni del FUAL a livello regionale, rischiano di condannare regioni come la Basilicata all’isolamento e ad uno spopolamento sempre più inarrestabile per l’assenza di politiche di sviluppo che passano anche, forse meglio dire soprattutto, dalla cura del territorio.”

