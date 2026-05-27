“SS7 Matera–Ferrandina, ancora disagi, servono correttivi immediati nella gestione dei cantieri”

Il Consigliere regionale Piero Marrese interviene con una nota sulla situazione della percorribilità della statale 7 Matera–Ferrandina, alla luce dei forti disagi registrati negli ultimi giorni:“Numerosi automobilisti e pendolari, spiega, mi hanno segnalato in queste ore le gravi difficoltà lungo la SS7, con code molto lunghe e tempi di percorrenza che arrivano fino a un’ora in più rispetto al normale. Una situazione che sta creando notevoli problemi a chi quotidianamente utilizza questa arteria per recarsi al lavoro. I lavori in corso, prosegue, sono certamente necessari e rappresentano interventi positivi di rifacimento e miglioramento della strada. Tuttavia, non si può ignorare che attualmente sulla stessa arteria insistono contemporaneamente più cantieri, attivi negli stessi orari e, soprattutto, nelle fasce di maggiore traffico.” Il Consigliere evidenzia come ciò stia determinando un impatto negativo sulla viabilità: “Comprendiamo che l’esecuzione dei lavori in orario notturno comporterebbe maggiori costi, ma è indispensabile individuare soluzioni alternative per ridurre i disagi. Non è pensabile concentrare più interventi nello stesso momento e nelle ore di punta, quando migliaia di cittadini si spostano per lavoro”. E rivolgendosi all’ANAS, ente gestore della rete dice: “Ringraziamo per l’impegno e l’attenzione al nostro territorio e chiediamo di aprire un dialogo con le imprese operanti sulla tratta per rivedere l’organizzazione dei cantieri, valutando una distribuzione diversa degli interventi o, dove possibile, individuare risorse aggiuntive per consentire lavorazioni nelle ore notturne o comunque in fasce meno impattanti. Così com’è, la situazione è davvero difficile per i cittadini e per le imprese del territorio”. Infine, sottolinea che: ”È necessario, inoltre, accelerare e snellire le procedure per l’avvio degli interventi strutturali, a partire dal raddoppio a quattro corsie. La SS7 Matera–Ferrandina è un’infrastruttura fondamentale per la provincia di Matera e per tutta la Basilicata e rappresenta una condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Su questo non sono più ammissibili ritardi”.

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