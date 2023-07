SS18 Maratea, il 14 luglio riapre la strada…ci sarà anche Salvini

L’Assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, annuncia la riapertura al traffico della SS18 di Maratea “Tirrena inferiore”, prevista il 14 luglio prossimo. All’evento inaugurale parteciperà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. “Restituiremo alla comunità di Maratea e a tutta la Basilicata un’arteria strategica, a beneficio di tre regioni. La stagione turistica, nella Perla del Tirreno, sarà salvaguardata. La strada è stata resa nuovamente transitabile in tempi record, precisamente in soli quattro mesi, grazie all’interessamento e all’impegno del Ministro Matteo Salvini e al lavoro congiunto di Regione Basilicata, di Anas, della Protezione Civile e del Comune di Maratea che hanno individuato le soluzioni tecniche adeguate finalizzate al rapido ripristino della sezione stradale colpita dalla frana. Il risultato raggiunto è la testimonianza vera di una visione rivoluzionaria e dei nuovi sforzi che stanno cambiando il volto delle infrastrutture lucane. Nel corso della sua visita in Basilicata il Ministro Matteo Salvini avrà modo di annunciare anche altre grandi e importanti novità che interesseranno la filiera del trasporto ferroviario, finalmente in fase di conclamata e straordinaria evoluzione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.