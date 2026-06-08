SS 7 priorità a Matera.E poi la ferrovia. Confronto Girasole Filt Cgil ass. Pepe continua

Se vi aspettavate già da oggi tempi e scadenze sul progetto di adeguamento della Statale 7 Ferrandina-Matera dovrete attendere quelli ”tecnici”, come è prassi per tante opere infrastrutturali del Belpaese. Ma c’è volontà di accelerare le procedure,che non dipendono solo dalla Basilicata, per arrivare quanto prima a bandi e cantiere. Il 2027 dovrebbe essere l’anno buono. Lo conferma quanto emerso oggi a Potenza dal tavolo di confronto tra Filt Cgil di Matera, rappresentata dal segretario Maurizio Girasole, e l’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe. Un dato su tutti, che emerge dalle note del sindacato e della Regione, è la priorità, del tratto materano della statale che si collega a nord con la SS 99 per Altamura e Bari, a metà con la SS 175 verso la Jonica e la ss655 ”Bradanica” e a sud con la statale 407 ”Basentana”. Una priorità, che necessita della messa a punto di un progetto fattibile e con la necessaria copertura finanziaria. Tempi più ampi, sintetizziamo, per tutto quanto rientra nella Murgia-Pollino che parte dall’innesto alla A14 di Gioia del Colle e utilizza la statale 7 (da adeguare) fino a toccare la fondovalle del Sinni. E qui si attendono ancora i pareri degli enti locali pugliesi, che dovranno giungere al Ministero per il progetto finale. L’incontro di Potenza, giudicato costruttivo da ambo le parti,è servito a parlare anche della frana di Miglionico, dei lavori della ferrovia Ferrandina- Matera-La Martella i cui tempi sono slittati al 2027 (ma non si sa ancora nulla sul prolungamento in direzione Adriatica) e sui lavori, affidati nei mesi scorsi, per il tratto di collegamento da Casa Sabini(Altamura) all’area industriale di Jesce dove opera la Mermec Ferrosud.



COMUNICATO STAMPA

FILT CGIL MATERA

Infrastrutture, viabilità e trasporti: incontro positivo con l’Assessore regionale Pasquale Pepe

Si è concluso nella giornata odierna l’incontro tra la FILT CGIL di Matera e l’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, dedicato alle principali criticità infrastrutturali del territorio materano e, in particolare, alla viabilità della SS7 che collega la SS175, l’area metapontina e la città di Matera.

L’incontro è stato particolarmente proficuo e concreto, in quanto supportato da documentazione tecnica e amministrativa che ha consentito di approfondire lo stato dell’iter progettuale, le risorse economiche disponibili e le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza dell’importante arteria stradale.

La FILT CGIL ha evidenziato come il completamento e l’ammodernamento della SS7 rappresentino un’opera strategica non soltanto per la città di Matera, ma per l’intero sistema infrastrutturale regionale. Il collegamento tra la SS175, la città di Matera e la SS407 Basentana costituisce infatti uno snodo fondamentale per la mobilità delle persone e delle merci, in grado di migliorare l’accessibilità delle aree produttive, industriali e turistiche della Basilicata e di rafforzare le connessioni tra la fascia jonica, il Materano e il resto della regione.



L’Assessore ha illustrato le principali criticità che stanno interessando il percorso autorizzativo dell’opera, evidenziando come alcune procedure coinvolgano non solo la Provincia di Matera ma anche la Provincia di Taranto. In particolare, si sta lavorando affinché la Provincia di Taranto possa rilasciare la documentazione propedeutica necessaria a consentire al Ministero competente di completare l’istruttoria e autorizzare definitivamente la realizzazione degli interventi previsti.



Dalla documentazione presentata è emerso con chiarezza che l’opera riveste carattere strategico e che la stessa è stata inserita tra gli interventi considerati prioritari dalla Regione Basilicata. All’interno di tale programmazione è stata inoltre definita una scala di priorità che individua come primo lotto di intervento il tratto compreso tra l’innesto della SS175 e gli accessi di Matera Sud e Matera Centro, considerato il segmento più urgente per il miglioramento della sicurezza e della fluidità della circolazione.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la delicata questione della frana di Miglionico. Su questo tema la Regione Basilicata ha comunicato di aver avviato specifiche attività di analisi tecnica e progettazione finalizzate a fornire ad ANAS tutti gli elementi necessari per l’individuazione delle soluzioni più adeguate e per la successiva realizzazione degli interventi di mitigazione e messa in sicurezza.



L’occasione è stata inoltre utile per affrontare il tema dello sviluppo del trasporto ferroviario e della logistica delle merci, con particolare riferimento al potenziamento dello snodo rappresentato dalla stazione di Casal Sabini e alle opportunità di collegamento con le aree industriali e produttive del territorio, a partire dalla Val Basento. La FILT CGIL ha ribadito la necessità di rafforzare l’intermodalità tra trasporto su gomma e trasporto ferroviario, valorizzando le infrastrutture esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo per il sistema produttivo lucano.

Le parti hanno concordato di mantenere aperto in maniera permanente il tavolo di confronto, al fine di monitorare costantemente l’avanzamento degli iter autorizzativi, verificare eventuali criticità e aggiornare periodicamente lo stato di attuazione delle opere e delle relative tempistiche.

La FILT CGIL di Matera esprime piena soddisfazione per la trasparenza, la disponibilità e l’approccio collaborativo dimostrati dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti. Riteniamo fondamentale che il confronto istituzionale continui ad essere accompagnato da informazioni puntuali e verificabili, affinché cittadini, lavoratori e imprese possano conoscere con chiarezza lo stato di avanzamento delle opere strategiche per il territorio.



Continueremo a vigilare con attenzione affinché alle parole seguano i fatti e affinché vengano garantite risposte concrete a un territorio che necessita da troppo tempo di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti. La realizzazione degli interventi sulla SS7, il rafforzamento del collegamento con la SS175 e con la Basentana, la soluzione delle criticità legate alla frana di Miglionico e il potenziamento della logistica ferroviaria rappresentano tasselli fondamentali per sostenere il trasporto pubblico locale, il pendolarismo scolastico e lavorativo, la competitività delle imprese e lo sviluppo economico e sociale dell’intera Basilicata.

Matera, 8 giugno 2026

FILT CGIL MATERA

La Segreteria ✊🚍🚛



E LA NOTA DELLA REGIONE

🚆Accolta la richiesta di audizione dell’organizzazione sindacale. Al Dipartimento Infrastrutture illustrato lo stato dell’iter dell’intervento tra Ferrandina e Matera. Pepe: “L’opera è una priorità regionale”. La FILT CGIL ha espresso soddisfazione per l’incontro

A seguito della richiesta di audizione avanzata dalla FILT CGIL di Matera e dell’invito rivolto alla Direzione generale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Basilicata, il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ha ricevuto una delegazione dell’organizzazione sindacale per un confronto dedicato alla SS7 Matera-Ferrandina.

L’incontro si è svolto in un clima propositivo e costruttivo e ha consentito di approfondire lo stato dell’iter amministrativo e progettuale dell’infrastruttura, considerata tra le opere prioritarie per il miglioramento dell’accessibilità del territorio materano e per il rafforzamento dei collegamenti tra Matera, l’area industriale di Ferrandina e le principali direttrici regionali e nazionali.



“La SS7 Matera-Ferrandina rappresenta un collegamento essenziale per la Basilicata. La Regione segue quotidianamente l’evoluzione del procedimento attraverso un confronto costante con Anas e con i competenti uffici ministeriali, nella piena consapevolezza del valore che quest’opera riveste per la mobilità delle persone, per il sistema produttivo e per le prospettive di sviluppo del territorio”, ha dichiarato Pepe. “L’obiettivo rimane quello di favorire un avanzamento più rapido dell’iter attraverso una piena sinergia tra tutti i soggetti istituzionali interessati”.

Nel corso della seduta sono stati illustrati i principali passaggi che caratterizzano l’attuale fase del procedimento autorizzativo e amministrativo relativo all’intervento. L’opera è finalizzata al completamento e al potenziamento del collegamento tra Matera e Ferrandina, con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza, migliorare la transitabilità e rendere più efficienti le connessioni infrastrutturali dell’area. Peraltro, nelle scorse settimane l’assessore Pepe aveva confermato che la SS7 e, in particolare, il tratto relativo al bypass di Matera, rientra e continuerà a rientrare nella programmazione regionale tra le infrastrutture viarie classificate con priorità 4, ovvero il massimo livello di priorità previsto.

Particolare attenzione è stata dedicata agli sviluppi dell’iter in corso e alla necessità di mantenere un confronto costante con tutti i soggetti interessati, nella convinzione che il dialogo istituzionale e sociale rappresenti uno strumento utile per accompagnare la realizzazione delle opere strategiche.



Dal canto suo, la FILT CGIL di Matera ha espresso “piena soddisfazione per l’incontro con l’assessore regionale ai trasporti, Pasquale Pepe. L’incontro, dedicato all’ampliamento e alla messa in sicurezza della SS7, è stato produttivo, basandosi su merito e documentazione. È fondamentale mantenere un dialogo costante con il sindacato per seguire i progressi e affrontare eventuali criticità”.

“Il confronto con le organizzazioni sindacali – ha spiegato Pepe – costituisce un momento importante di ascolto e condivisione. Continueremo a garantire la massima disponibilità all’aggiornamento e al dialogo su un’infrastruttura che la Regione considera strategica per il futuro della Basilicata e per la crescita dell’intero territorio materano”.