SS 7 Matera Ferrandina come nel film di Tognazzi…cunetta e dosso

E’ così con il rischio di incidenti a portata di asfalto sconnesso,a causa dei dissesti, come accade di frequente. Ma finora aldilà degli annunci e delle ricorrenti interrogazioni in consiglio regionale non si è mosso nulla, fatta eccezione per la sistemazione di un tratto di viadotto a Matera Sud. Se ne riparlerà quanto ci saranno un progetto degno di tal nome e, naturalmente, una copertura finanziaria da milioni di euro. La strada è inadeguata, anche per via delle carreggiata, e impone rallentamenti da 30 a 70 all’ora, complice anche la dabbenaggine degli autisti della domenica e di quanti farebbero bene a restare a casa o, quantomeno, a non procedere ad andatura da carri agricoli, mantenendo il centro della strada. E anche questa specie di automobilisti, e non solo, è causa di incidenti. Pazienza? Ma non si può mica andare avanti con questa situazione. Prima o poi si andrà oltre la battuta ”cunetta o dosso” del noto film ” Il federale” girato nel 1961 da Luciano Salce, che vede protagonista il milite del fascio Ugo Tognazzi per una missione lungo una strada dissestata fino a Roma. Così Primo Arcovazzi, protagonista del film, viene incaricato di prelevare dal piccolo centro abruzzese di Villalago e riportare a Roma il professor Erminio Bonafè(noto antifascista) a bordo di un sidecar. Una ‘odissea” tra cunette e dossi, che fanno finire il mezzo a tre ruote fuori strada…E la SS 7, inviti a mantenere una velocità da 70 kmh a parte,, ne ripropone disagi e insofferenze. Che la politica locale e nazionale si dia una mossa.

FOTO STATALE 7

