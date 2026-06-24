Squilli di tromba per i bimbi della ”Rodari” in visita al Carro della Bruna

Hanno destato tanta tenerezza per la serietà e la curiosità che hanno mostrato, recandosi a metà mattinata di mercoledì 24 giugno alla fabbrica del carro del rione Piccianello, i bimbi della scuola dell’infanzia ” Gianni Rodari” di via Emilia. La loro fa parte della tradizione dei visitatori del mattino, vestiti con gli abiti della festa, con mantello ed elmo da piccoli cavalieri e amazzoni con il trombettiere che ne annuncia con più squilli l’ arrivo.I piccoli sono contenti e si vede, accompagnati dalle pazienti e creative insegnanti, che hanno lavorato con loro per il ”laboratorio” della festa, fatto di storia, eventi e di tanta manualità. Un bel contributo davvero, reale soprattutto, di come si debba amare la Festa per la Patrona di Matera, la Madonna della Bruna, conoscendone le tradizioni. Come hanno fatto le nonne con i genitori e come hanno imparato a fare a scuola. Naturalmente i piccoli si sono incuriositi e non poco davanti al carro, soffermandosi su scene, statue, angioletti e su quel gattino-immaginiamo-che si è guadagnato la scena per il carro 2026. Bravi e come si dice in dialetto materano ” A ‘mmogghj a mmogghj l’onn c’ van” Sempre meglio per l’anno prossimo.

