Spritz, bruschetta? Certo. Ma nei Sassi anche animazione

E l’esempio concreto realizzato da Zio Ludovico sul campo, con tanta simpatia ”contagiosa” tanto da coinvolgere i turisti in visita nei rioni Sassi e, in particolare, in piazza San Pietro Caveso, è la prova che è quello che manca e che va fatto. Mano alla fantasia, alla tasca ( pochi spiccioli) e gli antichi rioni di tufo possono far conoscere la loro storia, tra giochi, canti, musica, tradizioni, luoghi dell’anima come cantine, frantoi, musei e case grotte, chiese, itinerari di edicole votive e laboratorio artigiani. Domenica 13 agosto ci siamo soffermati a guardare come quel simpaticone, dalla barba rubiconda, il sorriso di quelli a cui non ”si puo’ dire di No” perchè giocare non costa nulla, sia riuscito a coinvolgere materani e visitatori. Famiglie e comitive. Così, dopo aver convinto anche i più diffidenti, che non si trattava nè di accattonaggio e nè di vendere qualcosa a tutti i costi, abbiamo visto padri, madri, figli, amici giocare con corde, pezzi di tavole per un gioco di equilibrio coinvolgente o altri far attenzione, che carte e intarsi centrassero il bersaglio. Niente cellulari da ”sempre connessi” e tanta soddisfazione con la domanda scontata: ma domani lei è ancora qui? Risposta scontata: ”…E’ ferragosto, gioco mio ti riconosco”.



Ed è una risposta concreta a una domanda ricorrente dei visitatori: ” E la sera, oltra a cenare, alla passeggiata cosa si fa?” Se c’è un concerto o una mostra da visitare bene. Altrimenti…una escursione in notturna. Un interrogativo da analisi turistica, che ha preso anche Antonio Serravezza, che si chiede come saranno i rioni Sassi in futuro. Risposta scontata, in assenza di un Piano strategico, gestito a tempo da professionalità con competenze ed esperienze del settore, del quale parliamo ripetutamente da Matera 2019… Matera va avanti e si vende da sè come il ” Carrozzone” di Renato Zero. Un bene, ma anche un rischio perchè le ruote potrebbe finire fuori mercato e con un ridimensionamento da tenere in considerazione. Ma ci sono le targhe, come quella dedicata al professor Raffaello ‘Lello” Giura Longo alla salita di via Duomo, da dove viene e cosa è stata Matera e cosa andava fatto per tutelarne l’identità. Zio Ludovico l’ha presa per gioco…E’ un filone da non trascurare. Buon ferragosto.



LA PROFEZIA DI GIURA LONGO

ll profeta è colui che ‘post eventum ‘, ovvero chi dice di averlo visto e conferisce ad alcune profezie l’aspetto di semplici leggende metropolitane. Rifacendomi al termine televisivo ‘revival’, ossia rivivere mi sono riletto la quasi profezia del Prof. Raffaele Giuralongo:

“Girando oggi per i Sassi si può constatare che gli interventi a ruota libera dei privati,che non sono guidati né arginati da significativi interventi pubblici ,sembrano proporre spesso falsificate manifestazioni di presunte tradizioni popolari.Tra queste primeggia, nemmeno a dirlo, l’abitare in grotta e subito dopo le cosiddette attività produttive.

Ma queste non sono altro che proposte di artigianato gastronomico diffuse attraverso numerosi bar ,pizzerie ,pubs,taverne, e discoteche…..” correva l’anno 2005, ben diciotto anni fa. Era solo l’inizio dell’evoluzione che ha e stanno avendo i rioni Sassi e subito mi passa per la mente la domanda: come saranno tra dieci o vent’anni? Non sono un profeta ma…posso immaginarli fotografandoli oggi, anno 2023.

Antonio Serravezza