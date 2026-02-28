Spostamento fermata bus Matera-Aeroporto di Bari Palese: informativa ai cittadini-utenti

La Provincia di Matera con una nota “informa che, su indicazione del gestore del trasporto, dal 25 febbraio 2026 la fermata dei bus per il collegamento Matera-Aeroporto di Bari Palese subirà una variazione logistica sia per le corse in arrivo che in partenza. Per ottimizzare l’organizzazione dei flussi e garantire una migliore accessibilità ai passeggeri, infatti, tutti i mezzi in arrivo e in partenza effettueranno la sosta esclusivamente negli stalli posizionati sulla destra, immediatamente all’uscita del terminal “Arrivi”. Si raccomanda, pertanto, a tutti i viaggiatori di prestare attenzione alla nuova segnaletica e di considerare questa modifica nella pianificazione dei propri spostamenti da e per lo scalo aeroportuale.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.