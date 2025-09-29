Sportivi altamurani in festa, per Palazzetto e pista da Skateboard

E non poteva che essere così con i ragazzi pronti a pattinare sulla pista di skateboard o a far girare la palla o altro attrezzo sul pavimento del Palazzetto ” Baldassarra” di via Manzoni. Il taglio del nastro, tra tanti sorrisi e inviti alla pratica sportiva, sono stati la conferma che quanto fatto dall’Amministrazione comunale per i concittadini è stato apprezzato. Impianti che vanno gestiti e rispettati da quanti li useranno, affinché possono essere fruiti da tutti. Attendiamo gare e successi.



Comunicato – Inaugurato il Palazzetto “Baldassarra”

Una grande festa per tutta la Città con bambini, famiglie, sportivi. Ieri è stato consegnato alla città il Palazzetto dello sport “Baldassarra” in via Manzoni 207, a seguito di consistenti interventi di manutenzione straordinaria nelle parti interne ed esterne e nell’impiantistica. Inoltre, nella parte retrostante è stato realizzato e inaugurato il primo skate park della città.

Dopo il taglio del nastro, durante il momento istituzionale, ha preso la parola il Sindaco che ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito i lavori: il Dirigente ing. Maiullari del IV Settore Lavori Pubblici e il Dirigente dott. Galeota del IV Settore per lo Sport. Il ringraziamento è stato esteso anche ai funzionari dei lavori pubblici per l’operato.

“La valorizzazione della struttura – commentano il Sindaco Petronella e gli Assessori Mirgaldi (Lavori Pubblici) e Petrara (Sport) – rientra nel bando “Sport e Periferie” a cui l’Amministrazione ha dato seguito in questi anni. La struttura, nel 2020, era stata utilizzata come Hub vaccinale nel contrasto all’emergenza pandemica. Ad oggi, siamo fieri di tagliare il nastro e riconsegnarla completa alla città. Sono momenti di vero investimento concreto nel futuro della comunità, dei giovani, degli sportivi. È stata accolta anche la proposta di inserire un’area innovativa dedicata agli sport urbani, come lo skateboarding, per dare a tutti gli appassionati alla disciplina un primo luogo in cui incontrarsi. Altamura resta una città attenta ai bisogni di tutti i cittadini”.

Si ricorda che il Comune di Altamura ha candidato e vinto un progetto per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in località Trentacapilli, con il bando “Sport e Periferie” dell’anno in corso.

Alcune foto della serata sono pubblicate sulla pagina facebook.

Grazie per l’attenzione,

Staff del Sindaco