Sport, giochi e musica per l’accoglienza all’Istituto ”G. Pascoli”

E’ qui la festa? Certamente…. A giudicare dal clima spensierato e dalla voglia di divertirsi dei giovani studenti dell’ Istituto comprensivo ” Giovanni Pascoli” di Matera, che hanno apprezzato la tradizionale giornata dell’accoglienza organizzata dalla preside Caterina Policaro e dai docenti per le ”matricole della 1^ media e per le famiglie , soddisfatte da quanto messo in campo per iniziare un percorso scolastico all’insegna del ”Tutti per uno…”. E, del resto le sfide ”olimpiche” di abilità con sottofondo musicale, che hanno visto impegnati i ragazzi sul campetto di basket, sono quelle che portano a raggiungere con volontà e curiosità tanti traguardi. A scuola si va con il sorriso, e la ” Giovanni Pascoli” lo è nei fatti, come riporta una decorazione a forma di fiore indossata dalla dinamica preside che dovrà occuparsi di ”studenti” di diverse fasce di età, a cominciare da quelli con il grembiulino…



Per tutti le attenzioni dovute e un ”Buon inizio d’anno” scolastico esteso a tutte le figure che con lei lavoreranno in un istituto che si è distino per varietà e qualità didattica e per altre iniziative, che hanno arricchito la formazione dei ragazzi come accaduto con l’ex preside Michele Ventrelli. Dalla musica allo sport, dall’arte al teatro per citare alcuni temi. E poi il legame con la città, con gli aspetti dell’inclusione sociale, come dimostra il murales che riporta la frase ” Un bambino senza educazione è come un uccello senza ali” o il mosaico sulla festa della Bruna ” realizzato nel 2008 da un’idea della professoressa Maria Panessa, con l’apporto dei maestri Giuseppe e Francesco Mitarotonda ,di allievi e docenti. Segni di una sensibilità e di una cultura, che lega la scuola al poeta che le ha dato il nome. ricordano la poetica de ”Il Fanciullino” pascoliano, che ha ancora tanto da insegnare ai giovani studenti di oggi.

