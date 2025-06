Sport, educazione e inclusione da Matera la sfida della UISP per il benessere dei minori

Il presidente territoriale della UISP di Matera, Michele Di Gioia, è stato nominato Responsabile Nazionale delle Politiche Educative della UISP – Unione Italiana Sport Per tutti. Una conferma importante per il dirigente sportivo materano, che aveva già ricoperto questo incarico dal 2018 al 2021, e che premia il lavoro svolto in questi anni a livello locale e nazionale, sempre con un’attenzione particolare al valore educativo e sociale dello sport, soprattutto verso i più giovani e le fasce più fragili della popolazione.

Una responsabilità significativa, che – alla luce dei dati emersi da numerose indagini di settore – impone di dare priorità allo sviluppo di politiche e riflessioni territoriali incentrate sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel dettaglio, il rapporto “Crescere nelle tante Italie”, presentato dal Gruppo CRC nel dicembre 2024 con la sua terza edizione regionale, offre una fotografia chiara della situazione: crescere in Italia oggi significa affrontare profonde disuguaglianze territoriali. Gli indicatori, ormai da diversi anni, descrivono un Paese frammentato, in cui i diritti delle persone di minore età risultano fortemente compromessi da disparità nell’accesso a servizi fondamentali per la crescita e lo sviluppo.

Anche l’indagine condotta da Il Sole 24 Ore a maggio 2025 sulla Qualità della Vita delle Generazioni conferma questo divario: le province del Mezzogiorno continuano a occupare sistematicamente le ultime posizioni nelle classifiche relative a bambini e adolescenti. Matera, ad esempio, si colloca al 90° posto su 107 province per qualità della vita dei più piccoli, evidenziando criticità strutturali in termini di accesso a servizi educativi, spazi sicuri e opportunità di crescita. A ciò si aggiunge il 97° posto per l’indice di sportività e l’84° per la qualità della vita complessiva.

È in questo contesto che la UISP di Matera continua a operare con determinazione, promuovendo iniziative centrate sui diritti dei bambini e degli adolescenti, anche durante il periodo estivo. Con la chiusura delle scuole, infatti, si apre un tempo “sospeso”: lungo, a volte troppo, in cui i minori rischiano di rimanere soli, con poche opportunità strutturate per esprimersi, socializzare e apprendere.

Da oltre dieci anni, la UISP organizza un Centro Estivo Multisport pensato non solo per offrire svago, ma anche per garantire educazione, ascolto e cittadinanza attiva.

«Nel nostro centro estivo – afferma Michele Di Gioia – i bambini non sono semplici destinatari di un servizio, ma protagonisti attivi di un percorso educativo che unisce gioco, sport, scoperta e inclusione. In un territorio come il nostro, dove spesso mancano spazi sicuri e opportunità accessibili, garantire una continuità educativa anche d’estate è un atto di responsabilità collettiva».

Il Centro si svolge presso il Parco del Vicinato Nuovo, all’interno della Casa di Riposo Mons. Brancaccio: un’oasi verde nel cuore urbano che diventa luogo di incontro intergenerazionale. Le attività coinvolgono anche alcuni anziani residenti, attraverso racconti, laboratori creativi e giochi, favorendo legami di comunità e scambio tra generazioni.

Attraverso lo sport, il gioco cooperativo, la creatività e il contatto con la natura, il Centro estivo lavora sullo sviluppo delle competenze trasversali: collaborazione, rispetto, ascolto, gestione delle emozioni. Il tema scelto per quest’anno, “Il giro del mondo”, accompagnerà i bambini in un viaggio simbolico tra culture e tradizioni, per educare fin da piccoli alla diversità, alla pace e alla cittadinanza globale.

Inoltre, grazie all’adesione al Manifesto “10 in condotta” promosso da Save the Children, la UISP garantisce un ambiente sicuro e protetto, dove ogni adulto ha un ruolo attivo nella tutela dei minori.

In un territorio dove l’offerta educativa extrascolastica è ancora limitata, il Centro Estivo UISP si conferma un presidio di cittadinanza attiva, trasformando il tempo estivo in un’opportunità di crescita, relazione e benessere condiviso.

In vista della prossima composizione della nuova Giunta comunale, il Comitato territoriale UISP di Matera lancia un appello attraverso il Presidente Michele Di Gioia: «Auspichiamo – aggiunge – che il nuovo esecutivo della città dia la giusta attenzione a questi temi. È fondamentale aprire una riflessione matura, capace di coinvolgere dal basso la rete associativa, per inaugurare una nuova stagione di partecipazione nei processi decisionali delle politiche sportive cittadine.

Lo sport per tutte e tutti, l’educazione non formale, il benessere dei più giovani non possono più essere considerati aspetti marginali. Costruire alleanze stabili tra Istituzioni, Scuola, Terzo Settore e cittadinanza deve diventare una priorità dell’agenda politica del nuovo governo locale. Investire in spazi di comunità, in opportunità educative e in momenti di socialità significa costruire una città più giusta e più forte, a partire da chi oggi ha più bisogno di ascolto e cura», conclude Michele Di Gioia.