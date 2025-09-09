Sport e periferie. Progetto Palasport ad Altamura

E l’intervento, pari a tre milioni di euro,riguarda la località Trentacapilli e sarà possibile realizzare l’opera grazie a un bando dedicato. Il progetto prevede la realizzazione di un palazzetto, innovativo incentrato al risparmio energetico, che favorirà inclusione e pratica sportiva. L’Amministrazione comunale ha reso noto altre iniziative in materia di soggiorno estivo disabili e trasporto scolastico



Primo posto per Altamura per “Sport e Periferie” 2025

Il Comune di Altamura ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro per una nuova struttura sportiva multifunzionale e a energia quasi zero (nZEB). Il progetto presentato si è classificato al primo posto della graduatoria provvisoria pubblicata.

Con delibera di Giunta n. 92 dell’11/06/2025 l’Amministrazione ha candidato un progetto al bando “Sport e Periferie 2025” (linea di intervento B, dedicata ai Comuni con più di 15mila abitanti) per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in località Trentacapilli.

Leggendo la scheda tecnica relativa all’intervento si evince che l’intero complesso è stato pensato rispettando i requisiti necessari per accogliere atleti e spettatori anche con disabilità. Lo stesso sarà omologato per competizioni agonistiche delle discipline handball, pallacanestro, calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro paralimpico.

La struttura sarà dotata di un campo da gioco polivalente coperto, spogliatoi, palestra, tribune per il pubblico, aree verdi esterne e parcheggio, utilizzando soluzioni tecnologiche e ambientali avanzate e promuovendo l’uso responsabile di risorse naturali.

“Questo finanziamento – commenta il Sindaco Petronella – è un grande orgoglio per lo sport della Città, per le persone fragili, per i giovani dimostrando ancora una volta come tutta l’Amministrazione è attenta a promuovere sani principi di uguale accesso, inclusione e avvio allo sport. Ringrazio tutta la Giunta e in particolare l’impegno degli Assessore allo Sport Petrara e ai Lavori Pubblici Mirgaldi. Un ringraziamento particolare al Dirigente Maiullari e ai Responsabili dei Servici che si sono occupati della redazione del progetto e degli atti tecnici. Il nostro obiettivo era ed è quello di favorire l’inclusione sociale e l’aggregazione giovanile in un’area periferica, ampliando l’offerta sportiva della città”.

Il Comune impegnerà una ulteriore quota di compartecipazione prevista di 1milione e 230mila euro, in aggiunta ai 3 milioni poiché il costo dell’opera è stimato in 4milioni e 230mila euro.

Sul sito la planimetria pubblicata.

Grazie per l’attenzione,

Staff del Sindaco



Avviso

Trasporto scolastico a.s. 2025/26

A partire da domani, avrà inizio il nuovo anno scolastico 2025/2026 in modo scaglionato nelle diverse scuole, con l’avvio del servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado.

Lo stesso sarà garantito con 9 corse e, a seguire, saranno aggiunte altre corse, sino a soddisfare l’intera richiesta.

L’Amministrazione confida nella collaborazione delle famiglie con attenzione alle regole, al fine di garantire le corse scolastiche in piena sicurezza, nel rispetto degli orari, dei percorsi, nonché garantire sicurezza nei punti di raccolta nel centro cittadino e/o nei pressi delle scuole.

Il Comune di Altamura assicurerà il trasporto per oltre 400 bambini e ragazzi; a tal proposito si rimanda alla nota inviata a ciascuna scuola e all’attenzione dei genitori: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/avviso-trasporto-scolastico-1892576



Avviso

Pubblicazione graduatoria soggiorno

Sul portale istituzionale è stato pubblicato l’elenco aggiornato degli ammessi e dei non ammessi al soggiorno ricreativo per persone con disabilità residenti nel Comune di Altamura che si svolgerà a Marina di Pisticci (MT), presso “Argonauti Greenblu Resort”.

Il soggiorno si svolgerà dal 15 settembre 2025 al 22 settembre 2025 (7 notti – 8 giorni). Sul sito anche l’avviso per ulteriori dettagli: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/soggiorno-ricreativo-per-persone-con-disabilita-2025-pubblicazione-graduatoria-aggiornata