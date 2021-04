Se si riaprono gli stadi di calcio, per gli europei, con un numero contingentato di spettatori,e allora lo stesso deve valere per concerti, cinema, teatri. Dopo il via libera del governo per Euro 2020 con l’autorizzazione a 16.000 tifosi di essere allo stadio Olimpico di Roma per una partita della nazionale a giugno 2021 è inevitabile che lo stesso metro di valutazione possa essere adottato anche per concerti, cinema, teatro e altre forme di spettacoli. Naturalmente in sicurezza, per tornare alla normalità ed evitare che la crisi economica alimentata dall’epidemia da covid 19, procuri altri danni con chiusure e fallimenti. Guardatevi intorno e ne avrete la conferma. I ristori? Mah. Si è fatto, in molti casi, come ‘figli e figliastri”, senza dimenticare che imposte,scadenze, mutui restano lì, aldilà dei dilazionamenti temporali e poi ” lo Stato” deve incamerare, visto che il debito (ma anche lo spreco da covid, del quale sappiamo poco …) pubblico e privato aumentano.



Si è fatto sentire, con una precisazione il ministro per i beni culturali Dario Franceschini (attendiamo che si pronunci sulle devastazioni su Murgia Timone, che cozzano con il suo concetto di ‘bellezza” e ‘’cultura’’ ripetuto come un mantra) che ha precisato con un comunicato stampa come la pensa. ” In relazione alle notizie di stampa apparse stamattina – e scritto in una nota datata 14 aprile 2021- riguardo ad una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il Ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi”. Bene. Attendiamo sviluppi. Nel frattempo il grande Vasco Rossi, e con luig altri, rinvia al 2022 4 maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays); 28 maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari; 3 giugno 2022 Firenze – Visarno Arena (ex Firenze Rocks); 11 e 12 giugno 2022 Roma -Circo Massimo. E in Basilicata? Invitiamo gli enti locali a favorire l’organizzazione di eventi all’aperto, in sicurezza. Aiutiamo artisti e associazioni,e l’indotto di professionalità che ruotano intorno agli spettacoli, a vivere e a incontrare il pubblico. Di cultura si vive e si fa muovere l’economia. Non lo dimentichiamo, sopratutto con l’esperienza, spesso equivoca, contorta, disorganizzata…. da coronavirus