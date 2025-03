Splende di una luce ‘armoniosa ‘ la Cattedrale di Matera.

Emanuele Frascella, e il suo staff, ci hanno messo, e continueranno a farlo, tanta passione, professionalità per un progetto, condotto quasi in religioso silenzio per armonizzare e restituire nuova luce ad ambienti e particolare della ”Chiesa Madre”, la cattedrale di Matera. E il colpo d’occhio è di quelli che non ti aspetti, con l’innovazione, tanto buon senso e ricerca che conquistano fedeli e visitatori quando alzo il capo in un luogo sacro e ricco di fede e di storia che il Duomo racchiude. E la descrizione delle novità introdotte meritano una visita guidata e l’apprezzamento, ne siamo certi, che da lassù vengono dai Patroni di Matera: la Madonna della Bruna, Sant’ Eustachio…E luce sia.

LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il nuovo impianto di illuminazione interno della cattedrale di Matera è un progetto ambizioso che stiamo curando nei minimi particolari.

Un luogo denso di storia, arte e misticismo religioso che va valorizzato per esaltare tutte le sue peculiarità.

Per questo intervento abbiamo condensato tutta le nostre conoscenze in campo illuminotecnico e tecnologico, infatti il nuovo impianto sarà interamente gestito da un impianto domotico di ultima generazione che consentirà di far dialogare ogni singolo corpo luce istallato e creare così molteplici scenari.

La natura di questo intervento è duplice perché dobbiamo adeguare il sistema luminoso alle funzioni religiose svolte nella basilica cattedrale oltre ai percorsi di visita che permettono ai numerosi visitatori di apprezzare le opere d’arte che adornano questo straordinario monumento.

Abbiamo scelto dei proiettori pensati per garantire un eccellente confort visivo e, al contempo, assicurare una minima invadenza fisica e visuale; la fonte luminosa contenuta nei proiettori ha un altissimo indice di resa cromatica pensato per esaltare tutti i dettagli cromatici della basilica cattedrale.



Un altro dettaglio importantissimo per questo progetto è stato curare la scelta delle lenti ottiche a dotazione dei corpi luce per garantire uniformità luminosa, ridurre riflessi e abbagliamenti molesti.

Grazie a queste attenzioni e accorgimenti è possibile ora vedere con nuovi occhi la nostra basilica cattedrale. I soffitti lignei sapientemente dipinti sembrano così vibrare nelle loro composizioni plastiche e le illusioni prospettiche dei trompe-l’oeil prendono vita. Gli stucchi dorati a missione, e gli affreschi del cleristorio, della navata centrale e del presbiterio con la sua monumentale pala e altari scolpiti rifulgono di luce e innalzano gli animi con i loro scintillii.



Gli altari disposti lungo le navate laterali ora risultano più leggibili nei loro preziosi marmi policromi e le pale d’altare riescono ad essere apprezzate in tutta la loro carica artistica e religiosa senza essere distolti da riflessioni luminose, grazie al perfetto confort visivo.

Abbiamo dedicato passione e dedizione all’illuminazione delle due cappelle laterali, piccoli scrigni di tesori preziosissimi: il cappellone del Santissimo Sacramento, una piccola cattedrale nella cattedrale, è stato dotato di scenari che possano adattarsi alle funzioni religiose che quotidianamente si svolgono e per la cappella dell’Annunziata abbiamo deciso di donare una illuminazione che finalmente ci permette di apprezzare, nella totalità, il lavoro dello scultore Altobello Persio, le statue hanno acquisito tridimensionalità, è possibile apprezzare gli occhi vitrei dei personaggi che sembrano aver preso vita e le dorature brillano con ritrovato vigore.

Un lavoro a cui teniamo davvero molto per magnificare l’opera del tempo che ha saputo generare un luogo così importante e denso di significati per tutti noi.