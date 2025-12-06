Spirito di servizio, pace e dialogo nel Carro della Bruna 2026 di Francesca Cascione

Altruismo, solidarietà, spirito di servizio in quella scena centrale del bozzetto del manufatto di cartapesta che ripropone il lavaggio dei piedi di Gesù all’apostolo Giuda che lo tradirà. Francesca Cascione,che realizzerà per il terzo anno consecutivo il carro trionfale di cartapesta in onore della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna, ha colto in pieno le indicazioni del tema del concorso <> (Cfr. Gv 13, 14). Nel solco di una tradizione artistica sul tema della ”lavanda dei piedi” che trova il momento più alto in un’opera custodita a Firenze, nel museo degli Uffizi, come ha ricordato il presidente della commissione esaminatrice Amerigo Restucci. E la commissione composta da Francesca Perrone, insegnante di religione e biblista, Patrizia Minardi, esperta in politiche culturali e programmazione culturale,Angela Patrizia Colonna, docente di Storia dell’architettura presso l’Università degli Studi della Basilicata, e dall’artista Giovanni Dell’Acqua si era espressa sulle opere presentate per le categorie costruttori e amatoriale. Garante della regolarità della seduta, ricordiamo fu il notaio Brunella Carriero. Vincitrice per i costruttori è Francesca Cascione , davanti a Elena Mirimao e Annalisa Di Gioia. La commissione, per la categoria amatori, ha indicato al primo posto il bozzetto di Valeria Noviello. Pari merito per gli altri quattro bozzetti realizzati da Dalila Verrascina, Emanuele Taratufolo, Claudia Perdicchia e dalla coppia composta da Arianna Capolupo e Mattia Fantasia. L’augurio è che un giorno possano concorrere anche per il bozzetto dei costruttori. Francesca Cascione già da subito dopo l’Immacolata sarà alla fabbrica del carro per avviare il cantiere, con l’apporto della squadra di famiglia. Sarà un carro ricco di statue e con tanti richiami alla solidarietà: da San Giuseppe Moscati ai volontari della Caritas. La Festa del 2 luglio, per la quale si sta lavorando al dossier di candidatura per il riconoscimento di bene immateriale dell’Umanità, sarà parte dell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). Pace e dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Le parole di Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico e del presidente dell’associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella sono di buon auspicio per una festa all’insegna della pace, della solidarietà e nel pieno rispetto della tradizione.