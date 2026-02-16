Spintoni e parole forti nel consiglio regionale sui mini-vitalizi…Basilicata torna in cronaca nazionale.

“Taci, deve tacere“, urla l’assessore alla sanità Latronico, “Vergognati. Ti do due schiaffi in faccia“, replica Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio. Sono solo alcune delle frasi che sono volate ad inizio della seduta odierna del Consiglio regionale di Basilicata in momenti concitati, al limite della rissa, immortalati ed ora offerti agli onori dei media nazionali. Un altro imbarazzante spot offerto da una assise riunita per deliberare sulle modifiche alle norme con cui la maggioranza di centro destra ha istituito l’istituto definito “indennità-differita“, subito ribattezzata vox-populi come iun ripristino dei vitalizi. QUI: il video su TRM. ; l’articolo sul Corriere del Mezzogiorno. Da registrare che poi è tutto rientrato con Chiorazzo che si è scusato sia in aula e che con un comunicato diffuso pochi minuti dopo:” Perdere la calma è sempre un errore – e ne faccio ammenda – ma risulta francamente difficile controllarsi quando in un assise democratica qualcuno ha la pretesa di poter consentire o non consentire a qualcuno di esprimere il suo pensiero. L’assessore Latronico ha prima indotto al silenzio il suo collega di giunta Cicala che si voleva pronunciare per l’abrogazione dei vitalizi, poi ha invitato me, con veemenza, a tacere quando ho espresso la mia protesta. Un atteggiamento intollerabile per le istituzioni democratiche e che ha suscitato la mia reazione – con parole d’impeto al punto da risultare improprie che, in realtà, non hanno a riferirsi ad altro che allo spregio per il rispetto delle regole democratiche e alla deriva autoritaria. E se posso fare ammenda sulla forma – come in realtà faccio, non indietreggio di un passo sulla sostanza”. A seguire la solidarietà di Fratelli d’Italia a Latronico: «Quanto accaduto in Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara e netta. La dialettica politica può essere anche aspra, ma non può mai trasformarsi in attacco personale o in un clima che travalica il rispetto istituzionale», dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata. «Esprimiamo convinta e totale solidarietà a Cosimo Latronico, che ha il diritto di svolgere il proprio ruolo senza essere oggetto di aggressioni verbali o comportamenti che rischiano di degenerare oltre il confronto politico», proseguono gli onorevoli Salvatore Caiata e Aldo Mattia e il senatore Gianni Rosa. «Difendere Latronico significa difendere la dignità delle istituzioni e il rispetto delle regole che governano i lavori consiliari». «Il dibattito deve restare nel merito delle questioni. Le divergenze si affrontano con argomentazioni e responsabilità, non con esasperazioni o delegittimazioni personali. Su questo non sono ammesse ambiguità», concludono. I consiglieri regionali Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello a loro volta con una nota hanno espresso “ferma condanna per quanto accaduto oggi nell’Aula del Consiglio regionale, dove, durante una sospensione dei lavori, al vicepresidente Angelo Chiorazzo sono state rivolte espressioni gravi e inaccettabili. Il Consiglio regionale è sede di confronto democratico tra posizioni anche divergenti, ma non può diventare luogo di offese personali o intimidazioni verbali. Il rispetto delle Istituzioni e di chi le rappresenta costituisce un principio inderogabile. I Consiglieri rinnovano piena solidarietà istituzionale al vicepresidente Chiorazzo e richiamano tutte le forze politiche alla responsabilità e al rispetto reciproco, nell’interesse della credibilità dell’Aula del Consiglio regionale e della comunità lucana.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.