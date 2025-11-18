Spi Cgil Matera in piazza contro i provvedimenti del governo sulle pensioni

Come annunciato, anche Matera ha contribuito alla Mobilitazione nazionale organizzata dallo Spi Cgil, nella settimana 17/21 novembre: UNA MANOVRA CONTRO I PIÙ DEBOLI. “All’iniziativa, -come riportato in uyna nota- oltre al Segr. Gen. Eustachio Nicoletti, sono intervenuti Lorenzo Mazzoli – Segretario Nazionale Spi Cgil e Fernando Mega – Segr. Gen. di Basilicata che hanno espresso le posizioni di contrasto ai provvedimenti del governo che continua a favorire gli evasori e rivendicare aumenti delle pensioni in linea con il reale costo della vita, l’ampliamento della 14° mensilità ed un sistema fiscale più giusto per i pensionati che pagano più tasse rispetto agli altri cittadini e alle rendite finanziarie.

Posizioni che Segreteria dello Spi Cgil di Matera ha portato all’attenzione del Prefetto di Matera le ragioni dell’iniziativa quali: in una manovra di bilancio totalmente priva di un’idea di sviluppo economico, industriale e sociale del Paese, le misure necessarie a salvaguardare le condizioni delle pensionate e dei pensionati sono, ancora una volta, largamente insufficienti.

Infatti, mentre si decide di investire pesantemente in armi vincolando in tale direzione le scelte finanziarie dei prossimi anni, mancano le risposte adeguate a garantire diritti elementari ed universali messi in discussione, come quelli relativi alla salute, alla cura, all’assistenza, sempre più spinti verso logiche privatistiche in cui la qualità della vita, soprattutto delle persone anziane e fragili ma non solo, viene determinata esclusivamente dalla condizione economica: se hai i soldi ti curi e se non li hai no. Infatti ben 6 milioni di italiani – la maggior parte donne e over 60 – hanno rinunciato alle cure.

La corretta rivalutazione (perequazione) di tutte le pensioni in base al costo della vita è, nuovamente, negata. A causa dei continui tagli (si sta parlando di decine di miliardi di euro sottratti alle pensioni) gli aumenti per larga parte dei pensionati rimarranno inferiori all’inflazione reale: altro che garantire il potere d’acquisto. Nulla nemmeno per estendere la 14^ mensilità ai pensionati, soprattutto donne, con assegni più bassi.

Anche sul fronte del fisco, dove occorrerebbe una rimodulazione più equa sui redditi da pensione, si pensa ad altro e ad altri: non si interviene sugli extraprofitti e sulle grandi ricchezze, l’evasione risale sopra i 100 miliardi di euro (oltre cinque volte il valore della manovra) ed è all’orizzonte una nuova ‘rottamazione delle cartelle. Nessuna risposta, anzi il peggioramento, di norme e parametri legati al diritto al pensionamento: altro che cancellazione della legge Fornero”.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.