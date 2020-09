Dopo vari rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente la città di Matera conoscerà il talento della giovanissima Enrica Musta, vincitrice lo scorso anno dell’edizione del talent ‘Tu sì che vales’ .

“Siamo orgogliosi di ospitare in città il concerto di Enrica Musto, vincitrice di ‘Tu sì che vales’ e una dei miei allievi di maggior successo – così il direttore artistico della Camerata delle Arti annuncia il concerto della artista campana il 7 settembre alle 21 all’Ex ospedale San Rocco nell’ambito delle iniziative previste nel cartellone dell’associazione.

Enrica Musto, nata 13 giugno 1998 a Montemileto (Av), studia canto da quando aveva 12 anni e si è formata con il maestro Francesco Zingariello. Padre italo americano, madre italo inglese la giovane Enrica ha stregato giudici e pubblico nel corso della celebre trasmissione della scorsa stagione di Canale 5. Nella sua giovane carriera si è fatta notare dal soprano Katia Ricciarelli, arrivando terza al concorso internazionale di canto lirico di Verona. Quell’incontro le è valso l’esperienza unica di accompagnare la celebre soprano nel suo tour. Il legame con Matera e con Francesco Zingariello, però, non si ferma qui. Anche Enrica fa parte dei giovani artisti formati dal maestro. Come lei, infatti, anche Alberto Urso vincitore di “Amici” e interprete di uno dei successi dell’estate 2020 (con il quale Enrica condivide una profonda amicizia) si è formato al Conservatorio con il direttore artistico della Camerata delle Arti.

“Lo spazio che meritano i giovani artisti e la possibilità di prepararsi in modo adeguato mettendo a frutto le loro potenzialità – conclude Zingariello – è propedeutico ai successi che poi arricchiscono la loro carriera. Per questo sono orgoglioso di averli accompagnati nelle prime fasi della loro storia professionale”.

Costo biglietti: 15 euro

Info e prenotazioni: www.lacameratadellearti.it

349.5657880

0835.264183

PREVENDITE

– Ex Ospedale San Rocco –

piazza San Giovanni – Matera

– Cartoleria Montemurro

Via delle Beccherie – Matera

0835.333411