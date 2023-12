Speranza e solidarietà nel messaggio di Natale dell’Arcivescovo

Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo continua a battere la via maestra dell’ ascolto, della presenza e della condivisione dei problemi di chi soffre e ha bisogno di sostegno per rialzarsi e camminare da solo. A Natale questa volontà assume un significato identitario, di testimonianza, di volontà a cogliere il significato della Natività per fare tante cose buone,mettendoci cuore, faccia, braccia. Così il discorso agli ospiti della Casa dei Giovani di Matera,alla Comunità Emmanuel di Salandra e di Fratello Sole di Santa Maria d’Irsi a Irsina, sono più di un cammino di speranza, che è riscatto e rinascita per una nuova vita. A Natale Mons Caiazzo sarà alla casa circondariale di Matera per celebrare la santa Messa con quanti vivono una realtà difficile, in attesa – quando sarà il momento- di cambiar vita. E poi il pranzo, presso il salone della parrocchia della Santa Famiglia, organizzato dalla comunità di Sant’Eligio che ha tracciato una tappa importante nelle attività di ascolto e di aiuto agli ultimi.



GLI IMPEGNI DI MONSIGNOR CAIAZZO PER NATALE

Alla vigilia di Natale Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, ha scelto di inviare il suo messaggio di augurio, con un breve video, dalla Casa dei Giovani di Matera che insieme alla Comunità Emmanuel di Salandra e a quella Frate Sole di Santa Maria d’Irsi (Irsina) ha definito luoghi speciali “dove c’è la speranza, dove c’è la gioia della vita che ritorna, dove c’è il riscatto”. Con l’incarnazione – ha fatto notare l’Arcivescovo – Dio si è fatto carne nella nostra carne, nella carne di ciascuno di noi. La commozione non nasce semplicemente davanti al presepe, ma davanti all’uomo che ritrova se stesso, che ritrova la vita. Rivolgendosi ai giovani della comunità ha aggiunto che la gioia di stare uno accanto all’altro indica la bellezza del Natale perché in luoghi come questi, con l’aiuto di tanti volontari, Dio ridà dignità a coloro cui era stata rubata.

Mons. Caiazzo celebrerà la veglia di Natale nella Cattedrale di Matera alle ore 23 del 24 dicembre. La mattina di Natale, prima della Messa solenne delle 11 in Cattedrale (con diretta trasmessa su TRM), presiederà la celebrazione eucaristica nella Casa Circondariale di Matera alle ore 9, presenti oltre al cappellano Frà Gianparide Nappi anche i volontari dell’Associazione Disma.

Alle 13 del 25 dicembre l’Arcivescovo prenderà parte al Pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel Salone della Parrocchia Santa Famiglia di Matera.

Erasmo Bitetti

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina