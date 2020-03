Contro il coronavirus “non ci sono supereroi se non i nostri medici, infermieri e operatori che ogni giorno lavorano nei luoghi di trincea di questa battaglia incredibile“.

E’ una delle affermazioni del Ministro della salute Roberto Speranza, ospite oggi a “In mezz’ora in più” su Raitre, che ha anche aggiunto come “I decreti non bastano” e “senza comportamenti corretti, la battaglia sarà sempre più difficile da giocare“, confidando nella collaborazione di tutti i cittadini a fronte di “una crisi che, sinceramente, è senza precedenti”.

Di fronte a questa inedita sfida ha affermato che “il governo ha detto da subito parole di verità e manterremo questa linea di trasparenza” , poichè questo “virus non è uno scherzo” e ancora “in parte del Paese c’è sottovalutazione”.

E con riferimento ai provvedimenti appena varati ha detto che”La blindatura delle prime zone rosse è sostanzialmente superata. Anche perché la situazione epidemiologica è cambiata.”

“Le decisioni che stiamo assumendo –ha ricordato– sono ispirate dai nostri scienziati. E ll messaggio di fondo che diamo è molto netto all’opinione pubblica: questo virus non è uno scherzo. E’ una questione seria, che mette a dura prova le nostre strutture sanitarie, che stiamo provando a rinforzare anche con atti presi nelle scorse ore.”

Ora l’obiettivo è quello di “contenerne la diffusione”, e a tale scopo sono importanti “atteggiamenti consoni e il rispetto di queste norme“. Aggiungendo che “L’Italia è un grande Paese, ma quando ci sono comportamenti sbagliati vanno puniti col massimo rigore“.

Ma Speranza ha affermato che: “C’e’ bisogno di un patto tra istituzioni e cittadini, noi lo stiamo facendo, non abbiamo la bacchetta magica contro questa battaglia, ma abbiamo bisogno di un patto perché i comportamenti virtuosi sono decisivi. I decreti non bastano, senza comportamenti corretti la battaglia diventerà complicata. Abbiamo messo 20mila risorse umane, abbiamo adottato misure di contenimento rigide, ma che hanno bisogno di un’alleanza con le persone, solo con comportamenti corretti si può vincere la sfida. L’Italia è un paese di persone che hanno senso civico alto, che capiscono che bisogna fare fronte comune contro un avversario che si può combattere solo con spirito unitario”.

Aggiungendo che: “Io sono fiducioso, so che c’è quel senso di comunità che serve“.